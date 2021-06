Les autoritats australianes han anunciat el confinament de la regió de Sydney, zona metropolitana inclosa, fins al proper 9 de juliol per l'aparició d'un brot de coronavirus associat a la variant delta, identificada per primera vegada a l'Índia i que es caracteritza pel seu elevat índex de contagis.

Les ordres estrictes de quedar-se a casa s'aplicaran a tots els residents de la regió de Sydney, incloses les Muntanyes Blaves, la Costa Central i Wollongong a partir de les 18.00 de dissabte (les 10.00 a Espanya). Tots els residents s'hauran de quedar a casa excepte per anar a comprar articles essencials, necessitats mèdiques, fer exercici a l'aire lliure en grups de deu o menys o exercir feines o estudis considerats d'importància.

No es permetrà celebrar bodes, mentre que els funerals es limitaran a una persona per cada quatre metres quadrats, amb un límit de 100 persones. Les mascaretes seran obligatòries a l'interior. El bloqueig s'havia aplicat originalment només al districte comercial de Sydney i als suburbis de l'est, però la propagació del brot ha empès les autoritats a fer un pas més dràstic. «Tot i que mai no volem imposar una càrrega a la població tret que sigui absolutament necessari, estem en una situació en què ho hem de fer», ha manifestat la primera ministra de l’estat de Nova Gal·les del Sud, Gladys Berejiklian.

«Quan tens una variant contagiosa, com la delta, un bloqueig de tres dies no funciona. Si ho fem, ho hem de fer bé. La seva propagació duplica la de les variants anteriors», ha afegit. L'epicentre del centre del brot, que ja arriba als 80 casos, és el conductor d'una limusina que portava passatgers d’ aerolínies internacionals.