El Govern balear ha informat que aquest dilluns s'eleven a 249 els joves peninsulars que han tingut relació directa o indirecta amb el brot de coronavirus d'un viatge d'estudis a Mallorca i han estat traslladats a l'anomenat "hotel pont" de Palma, dels quals n'hi ha 13 a l'espera de trasllat i tres que van partir a la península dissabte passat i "estan pendents de localització".

S'han realitzat proves PCR als 249 que ja han estat traslladats, 62 dels quals han donat positiu, 175 negatiu i 12 estan pendents de resultats, segons les dades de la Conselleria de Salut.

El departament autonòmic recorda que la normativa estableix que els que han donat un resultat negatiu han de passar deu dies de quarantena, que el Govern sufragarà.

En el cas dels joves que han donat positiu en covid s'haurà de veure la seva evolució. Dotze són a l'hospital amb símptomes lleus de covid.

El Govern balear ha habilitat un telèfon d'atenció i informació per als afectats -el 900 700 222- i ha demanat "responsabilitat a tots i respecte a la intimitat dels menors".

Vigilància policial a l'hotel

D'altra banda, la Policia Nacional vigila l'hotel Bellver de Palma per a vetllar per la seguretat i evitar qualsevol incident relacionat amb els 196 estudiants de la Península traslladats pel Govern per la seva relació directa o indirecta amb el macrobrot de coronavirus de diversos viatges d'estudis a Mallorca.

Els joves hauran de fer deu dies de quarantena i els agents controlen les entrades i sortides d'aquest "hotel pont" on els ciutadans relacionats amb casos de covid-19 han de romandre durant uns dies amb caràcter preventiu, ha informat la Policia.

Ara com ara -aquest dilluns s'actualitzaran les dades- romanen en aquest establiment turístic de Palma 196 joves i estan pendents de ser traslladats 72 més a quatre hotels de la Platja de Palma on s'allotjaven.

Ara com ara s'ha practicat una PCR a 78 de tots ells, dels quals 33 han donat positiu i 45 negatiu.

Entre els positius, 9 d'ells presentaven símptomes i han estat ingressats per un principi de precaució i prudència a l'Hospital Son Espases, el centre sanitari de referència de les Illes Balears.

Els brots es van originar a mitjan aquest mes en un concert de reggaeton a la Plaça de Toros de Palma i en diferents festes en vaixells i hotels, en ocasió de la celebració a la Platja de Palma i Llucmajor de diversos viatges d'estudi.

Precisament en un hotel de Llucmajor la Guàrdia Civil custòdia a 17 joves del grup relacionat amb el brot.

Fonts de l'institut armat han indicat a Efe que la Delegació del Govern, a petició de la Direcció General de Salut, va sol·licitar aquesta mitjanit la col·laboració de la Guàrdia Civil, que manté un dispositiu de vigilància a la porta d'aquest hotel les 24 hores.

De moment, no s'ha produït cap incident, ja que cap jove ha intentat sortir de l'hotel.