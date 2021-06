L'ANC ha estat aquest matí al Mobile World Congress per protestar per la presència de Felip VI llançant ous plens de pintura en una imatge del rei. A més, l'entitat ha repartit fulletons en anglès als participants del congrés per explicar la situació a Catalunya i el conflicte polític amb l'estat espanyol. Segons l'ANC, la presència de Felip VI a Catalunya s'està incrementant per donar una "falsa imatge de normalitat" mentre el moviment independentista continua patint repressió. L'entitat acusa el Govern de ser "còmplice" de l'agenda de la Casa Reial i critica que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, comparteixi taula amb el monarca al sopar inaugural del congrés.

"El Govern no pot entrar al joc d'un estat espanyol especialista en vulnerar drets fonamentals i que ja compta amb milers les persones represaliades a Catalunya", defensa l'ANC. L'entitat independentista reitera una vegada més que Felip VI ni és ni serà benvingut a Catalunya. I en aquest context, asseguren que cada vegada que decideixi venir, l'ANC hi serà per deixar clar que "Catalunya no té rei ni corona".