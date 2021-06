Els Bombers de la Generalitat i de l'Aragó han estabilitzat cap a les 5.50 hores l'incendi de vegetació que va començar aquest diumenge a Alfarràs (Segrià) i que va acabar entrant a l'Aragó. Tota la superfície afectada pel foc, que els Agents Rurals estimen en unes 55 hectàrees, ha estat encerclada per les línies d'aigua dels equips d'extinció. Els Bombers de la Generalitat hi han treballat amb 46 dotacions terrestres, a l'espera que aquest matí es puguin enlairar els mitjans aeris. Aquests s'encarregaran de reforçar la tasca que s'ha fet durant la nit. Un cop estabilitzat el foc, els bombers se centraran en remullar l'àrea cremada i revisar tot el perímetre afectat, per si hagués reprès alguna brasa amb el vent de primera hora.

La previsió és que les tasques d'extinció s'allarguin tot el dilluns. L'incendi va començar aquest diumenge al vespre a l'alçada del quilòmetre 28,800 de la carretera N-320, al seu pas per Alfarràs. Els Bombers van rebre l'avís a les 19.48 hores. En l'inici, l'incendi va cremar diversos cultius de cereals. Després va saltar a la carretera N-230, que es va haver de tallar a la circulació, i va entrar en zona forestal, cremant en ascendent la serra de les Guixeres. Un cop superada la carena, el front de foc va cremar en descendent una superfície agrícola i més tard, després d'entrar a l'Aragó, va afectar novament zona forestal pel flanc dret. Al flanc esquerre, les flames van tornar a trobar zona agrícola. Els bombers van poder aturar l'avanç del foc al paratge de l'Arroyo de la Viuda.

Les flames no han obligat a evacuar cap propietat ni zona poblada. Tampoc hi ha hagut ferits.