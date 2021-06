L'Audiència Provincial de Barcelona ha ratificat la sentència d'un jutjat penal contra el militant d'Arran detingut el 19 d'octubre de 2019 al tall de l'Avinguda Meridiana de Barcelona. El jutge de la secció 7a desestima el recurs d'apel·lació perquè troba hi ha "falta de credibilitat" en la versió de l'acusat, mentre sí que considera creïble la de l'agent lesionat. La sentència condemna el manifestant a un any i mig de presó i a pagar 360 euros de multa i 1.350 d'indemnització a l'agent pels dies que va estar de baixa i les seqüeles que li han quedat en el quart dit de la mà dreta.

La sentència exposa que els mossos van demanar a un grup de persones que no travessessin el cordó policial per ocupar la via, i mentre un agent subjectava un manifestant, l'acusat el va empènyer.

El jutge recorda en la resposta al recurs que l'acusat es va acollir al seu dret a declarar només davant les preguntes de la seva defensa, va reconèixer que estava al lloc dels fets, però va negar que agafés al mosso i l'empenyés fent-lo caure a terra provocant-li lesions.

El document apunta que l'agent, per la seva banda, va dir que mentre intentava agafar una persona que volia tallar el trànsit per impedir-ho, l'ara condemnat el va empènyer, provocant les lesions.

El text també justifica l'import que el manifestant haurà de pagar a l'agent per l'informe mèdic forense, que determina que va estar 10 dies sense poder desenvolupar les seves funcions habituals per la lesió.

El jutge ratifica la sentència perquè no veu "cap error en la valoració de les proves ni vulneració dels principis de tutela judicial efectiva o presumpció d'innocència".

Alerta Solidària i Arran critiquen en un comunicat que el jutge rebutgi l'aclariment de la sentència que consideren que no donava resposta a una al·legació sobre l'aplicació indeguda del delicte d'atemptat contra l'autoritat.

Les entitats aprofiten per carregar en un comunicat contra la Generalitat, que recorden que "exercia d'acusació particular només d'acord amb la versió de l'agent dels antiavalots" i afegeixen que "es va oposar al recurs d'apel·lació de la defensa i va demanar la confirmació de la sentència condemnatòria".