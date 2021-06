L’actual legislatura continua oferint imatges sense precedents. Per primera vegada des que es va instaurar la cita, fa deu anys, el PP es va absentar ahir de l’homenatge a les víctimes del terrorisme que organitza el Congrés. L’acte va ser marcat per la divisió davant d’aquesta xacra: tant entre els partits com entre les víctimes. Perquè algunes de les associacions sí que hi van participar, però les majoritàries no ho van fer, optant en el seu lloc per una concentració a les portes de la cambra baixa en la qual van demanar la il·legalització de Bildu. Dirigents del PP i Vox eren al seu costat. La formació abertzale, en canvi, sí que va participar en l’homenatge a les víctimes.

La plantada dels populars segueix les petjades del partit de Santiago Abascal, en un moment d’enorme crispació política, després de l’aprovació per part del Govern de l’indult als líders independentistes condemnats pel referèndum de l’1-O.

Però el motiu al·legat pel PP va ser un altre: la seva condemna a l’acostament de reus d’ETA a presons pròximes al País Basc. Per als populars, darrere d’aquests gestos hi ha el peatge a Bildu del president del Govern, Pedro Sánchez, pel seu suport als Pressupostos.

El mateix líder del PP, Pablo Casado, va exposar els motius a Twitter. «En el Dia de les Víctimes del Terrorisme exigim memòria, dignitat i justícia. És inacceptable que Sánchez beneficiï presos etarres, pacti amb els que no condemnen 850 assassinats i no col·laboren a aclarir 300 crims impunes. No tot val per seguir en el poder. Ja n’hi ha prou», va escriure.

Però aquesta posició dels populars és contradictòria amb el seu comportament quan eren a La Moncloa.

Durant els seus dos mandats com a president del Govern, anys en què ETA continuava matant, José María Aznar va apropar 426 presos de la banda terrorista, mentre que Mariano Rajoy va fer-ho amb prop de 40.