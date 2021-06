El sopar inaugural del Mobile World Congress es va convertir ahir en una mostra del moment polític espanyol. Tres institucions, el Govern, la Generalitat i la Corona, van demanar «unió» per assolir una «recuperació econòmica que afavoreixi els ciutadans».

Ho van fer cadascuna a la seva manera: mentre Pedro Sánchez va destacar que la unió és «el camí fèrtil per aixecar un país», Felip VI va fer una referència més genèrica i va dirque «cal unir forces» per assolir la recuperació «com més aviat millor».. Pere Aragonès, que va dir que «Barcelona i Catalunya són els millors aliats» del més gran congrés de telefonia mòbil del món, no va participar en el besamans al Monarca, però després va sopar a la seva taula i va parlar amb ell.

Felip VI, el cap de l’Executiu i el president de la Generalitat coincidien per primera vegada en un acte. La imatge dels tres sopant junts deixa clar que els temps han canviat. En l’inici de la recuperació econòmica després dels estralls provocats per la pandèmia de covid-19, just després que Sánchez concedís l’indult als presos de l’1-O i poc abans que el Govern i la Generalitat s’asseguin de nou a dialogar, s’obre pas una nova etapa política de la qual ningú coneix el final.

Els tres van parlar de la necessitat de deixar enrere com més aviat millor la crisi i del potencial de Barcelona, Catalunya i Espanya en el context actual, però l’únic que va fer una al·lusió directa a la situació política durant els discursos inaugurals va ser Sánchez.

El president del Govern va presumir sense embuts de la unitat institucional que s’estava donant a l’acte, i va vincular la superació dels problemes econòmics a l’aposta de l’Executiu per reconstruir els ponts amb la Generalitat.

L’al·legat del president del Govern es va allunyar bastant dels discursos del rei i d’Aragonès. Davant d’un auditori compost principalment per autoritats i empresaris espanyols i internacionals, tots dos van parlar sobretot en anglès, i en clau eminentment econòmica.

Felip VI va destacar, a més de l‘«estabilitat» d’Espanya, que Barcelona és «una ciutat reconeguda internacionalment per la seva importància cultural, financera, comercial, turística i d’innovació», i constitueix «l’autèntic motor de Catalunya».

El president de la Generalitat, per la seva banda, va dir que Catalunya encara la seva recuperació econòmica cap al món digital i la societat del coneixement. «Tenim tot el potencial per fer això. I tenim una ciutat i un país meravellosos que et reben amb els braços oberts», va afirmar.

El rei i Aragonès, sense Sánchez, sí que havien coincidit fa pocs dies a Barcelona: fa menys de dues setmanes tots dos es van veure en la reunió anual del Cercle d’Economia.