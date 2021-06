El viatge d’un grup d’estudiants de segon de batxillerat de l’institut Francesc Ribalta de Solsona és al darrere d’un dels brots de covid-19 entre joves que han fet sortides de final de curs. Fins ara Salut ha confirmat 17 contagiats, que van començar a tenir símptomes el 19 de juny, i els serveis de Vigilància Epidemiològica de l’Agència de Salut Pública de Catalunya estan seguint l’evolució de 186 contactes estrets.

Els joves van passar uns dies en una casa rural de Banyoles un cop van finalitzar els exàmens de selectivitat, tot i que posteriorment hi va haver una segona sortida de final de curs en què hi van anar alguns d’aquests alumnes juntament amb d’altres de diferents centres de Solsona.

Són activitats que van fer els joves per iniciativa pròpia i, per tant, no van ser organitzades pels instituts on estudien. Entre l’alumnat de l’escola Arrels hi ha tres positius, segons fonts del centre, tot i que no saben si són fruit d’estar en contacte amb alumnes del viatge que tenien el virus o s’han contagiat per una altra cadena de transmissió. En haver finalitzat el curs, els equips directius no han pres cap mesura i, d’altra banda, tampoc no han rebut instruccions de la Generalitat.

El Solsonès és la comarca amb el risc de rebrot més alt de Catalunya i continua la seva tendència a l’alça, ha passat de 292 punts dissabte als 411 d’ahir, segons el balanç diari del Departament de Salut.

61 estudiants a la regió central

D’altra banda, s’han detectat més casos positius entre estudiants de la Catalunya Central que van anar de viatge de final de curs a Mallorca. En total ja són 44, la majoria dels quals són de la comarca d’Osona i una minoria del Bages, dels quals també se n’està fent un seguiment exhaustiu. Això vol dir que entre els dos brots originats en sortides d’estudiants hi ha 61 contagiats, segons les dades de què disposava ahir la Generalitat.

D’altra banda, també s’està seguint l’evolució de 322 contactes estrets a les comarques centrals del brot de Mallorca.

El Departament de Salut fa una crida perquè els joves siguin especialment curosos en el compliment de les mesures anticovid, i és que es tracta d’un grup de població que, majoritàriament, té pocs símptomes o, directament, no en té.

D’altra banda, les autoritats sanitàries destaquen que són brots complexos amb un gran nombre de persones a les quals s’ha de fer un seguiment i que els mateixos professionals estan trucant els contactes estrets.