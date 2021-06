El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va rebre ahir acompanyat de la resta de membres del Govern els nou presos independentistes condemnats arran del referèndum de l’1 d’octubre de 2017 i que van ser indultats pel govern espanyol la setmana passada. El Palau de la Generalitat va acollir una recepció oficial del Govern a aquests líders de l’independentisme encapçalada per Aragonès, que va fer una crida a «perseverar fins que la repressió cessi del tot i es respecti la voluntat popular de la ciutadania». «Avui res s’acaba», va advertir en cloure l’acte.

Aragonès va reivindicar l’amnistia i l’autodeterminació per resoldre el conflicte polític i va reclamar que s’acabi «d’una vegada per totes l’ofensiva del poder judicial i del Tribunal de Comptes contra l’independentisme». «La via democràtica per resoldre el conflicte entre Catalunya i l’Estat espanyol passa inevitablement per la democràcia», va resumir.

Sobre els indultats, en va destacar el «compromís infranquejable amb el país i la gent, amb el benestar, el progrés i la llibertat» i va subratllar que el que van fer «és honest i noble»: «Per això vau entrar a la presó convençuts d’haver estat víctimes d’una injustícia i en sortiu amb la tranquil·litat de qui no ha de demanar perdó per a res». A més, va adestacar que Forcadell, Junqueras, Turull, Rull, Romeva, Bassa, Cuixart i Sànchez ho han «donat tot» perquè Catalunya «pugui decidir el seu futur en un referèndum». «Comptem amb tots vosaltres per continuar al lluita contra la repressió i en defensa de la democràcia», va continuar el president, que va animar a treballar «no només perquè surti la gent de la presó, sinó perquè no hi entri ningú més».

El president, els consellers de l’actual Govern i alguns membres de l’anterior executiu van rebre l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell; l’exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras; els exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull i Dolors Bassa, així com el president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i l’expresident de l’ANC i actual secretari general de JxCat, Jordi Sánchez. També es van trobar amb la presidenta del Parlament, Laura Borràs. En entrar, els indultats van rebre l’aplaudiment de treballadors que els esperaven al pati central de l’edifici, al costat de l’escala noble.

Durant la recepció, el primer d’intervenir-hi va ser el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, que va qualificar la rebuda d’«acte de justícia» i es va negar a agrair l’indult al govern espanyol: «Les úniques gràcies que es donaran avui són les del poble de Catalunya cap a vosaltres i les vostres famílies, per mantenir-vos dempeus sense defallir». Puigneró va afirmar que l’1-O «no va ser un error ni un delicte» i es va preguntar si l’Estat «està disposat a renunciar a la repressió». «La concòrdia és incompatible amb la repressió», va dir.

Forcadell va confessar estar «contenta» per haver recuperat la llibertat però va afegir que aquesta felicitat no és «completa» perquè «hi ha unes persones exiliades que no poden tornar a casa i moltes persones represaliades». L’expresidenta del Parlament es va conjurar per «treballar més que mai» amb la resta de condemnats per l’1-O per aconseguir «La fi de la repressió». «Vivim-ho com un pas més en el nostre camí cap a la fi de la repressió, cap a l’autodeterminació i aquesta república justa, solidària i feminista que volem», va concloure.

D’altra banda, 42 ex alts càrrecs independentistes, entre els quals els ex presidents Artur Mas i Carles Puigdemont, a més dOriol Junqueras, Jordi Turull i Raül Romeva, coneixeran avui la quantitat a la qual ascendeix exactament la liquidació provisional que ha fixat el Tribunal de Comptes per la seva responsabilitat comptable en el presumpte desviament de fons per a les ambaixades i el Diplocat. Aquesta quantitat, que podria superar els cinc milions d’euros, se suma als 4,1 milions d’euros que la instrucció del tribunal comptable va calcular que va costar l’1-O i que ja van ser consignades per l’entorn independentista.