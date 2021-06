Espanya registra la tercera major incidència de la covid-19 entre els països europeus, després del Regne Unit i Portugal, amb 93,4 contagis per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies.

Així ho ha conclòs un informe del Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (BIOCOMSC) del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), amb dades actualitzades el 25 de juny.

Al Regne Unit i Portugal continuaaugmentant la incidència, «segurament -diu el BIOCOMSC- per l’alta presència de la variant delta en tots dos països», i registren actualment 194,6 i 135,3 positius per cada 100.000 habitants en les últimes dues setmanes, respectivament. També preocupa la situació de Xipre, que, encara que se situa ara en un nivell menor de la incidència, la velocitat de reproducció del virus al país és d’1,39. El BIOCOMSC assegura a l’informe que, quan la vacunació estigui més avançada, s’espera que s’aconsegueixi una tendència a la baixa de la incidència, però que fins llavors «necessitem la col·laboració i l’esforç de tots per a no empitjorar la situació». Sobre les restriccions, el grup suggereix «frenar ara el procés de relaxació de les mesures no farmacològiques, per no imposar més restriccions en unes poques setmanes».

BIOCOMSC fa informes periòdics per a la Comissió Europea i altres governs, i manté un seguiment matemàtic continu de la situació pandèmica, sobretot a Europa.