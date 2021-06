El Govern del Japó va anunciar ahir l’enduriment de restriccions contra el coronavirus a partir de l’1 de juliol, especialment les relacionades amb l’entrada d’estrangers al país, entre aquests els que arribin d’Espanya, per l’augment de la variant delta. El Ministeri d’Afers Exteriors nipó va emetre un comunicat amb una llista de 159 països des dels quals els estrangers no podran entrar al Japó si hi han estat els últims catorze dies a la sol·licitud d’entrada.

També, els japonesos o estrangers amb permís de residència que aterrin des de països com Espanya, Bèlgica, França, Rússia, el Brasil, el Perú i catorze estats dels Estats Units hauran de fer una quarantena de tres dies i una prova de coronavirus. Els procedents d’Indonèsia, Uganda, el Regne Unit, Egipte o Malàisia hauran de fer-ne sis i dues proves de coronavirus, i els que aterrin des de l’Afganistan, l’Índia, Sri Lanka, Nepal, el Pakistan i Maldives hauran de ser reclosos en centres de quarantena durant deu dies i fer-se tres proves en aquest període.