El secretari general de Junts, Jordi Sànchez, va anunciar ahir la decisió de restituir la militància a qui va ser portaveu del partit al Parlament Eduard Pujol després de constatar que no hi ha cap denúncia per la via judicial de les dones que l’havien denunciat per presumpte assetjament sexual, i va assegurar que li han demanat disculpes. «Han passat més de vuit mesos des que el partit va decidir suspendre de militància Pujol. Després de constatar que no hi ha denúncies que s’han interposat contra ell, hem iniciat un procés de restitució. El primer pas, no l’últim, és restituir la seva militància», va dir.