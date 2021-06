La Sala penal de l’Audiència Nacional (AN) va ratificar ahir el processament de Gonzalo Boye, advocat de Carles Puigdemont, per un presumpte delicte de blanqueig de capitals amb el qual hauria afavorit l’organització del narcotraficant gallec José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco.

La titular del Jutjat d’Instrucció Número 3 de l’Audiència Nacional, María Tardón, va processar Boye el desembre per la seva suposada participació en l’operatiu per a recuperar 889.620 euros que la Policia havia confiscat a membres de l’organització de Sito Miñanco a l’aeroport de Barajas. Aquests ‘correus humans’, que portaven els diners ocults en una maleta per a moure’l cap a Colòmbia, van ser detinguts el febrer de 2017 a l’aeroport madrileny. Llavors, segons el relat de la magistrada, els narcos van contactar amb Boye i un altre advocat, Jesús Morán Castro, perquè elaboressin uns documents que justifiquessin l’origen legal dels diners. Boye i dos advocats més estan processats per la seva presumpta implicació en l’elaboració de documents i contractes de compravenda de lletres de canvi per a recuperar els diners aprehesos per la Policia. A més, hi ha altres 45 persones físiques i altres 5 jurídiques processades en aquesta causa on, a més d’aquesta trama de blanqueig de capitals, s’investiguen dues operacions amb les quals l’organització de Sito Miñanco pretenia introduir gairebé quatre tones de cocaïna a Espanya.

Boye, que acusa de parcialitat Tardón, va recórrer el seu processament argumentant que els únics indicis en contra seva són dues declaracions de persones que assegura que van mentir.