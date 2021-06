El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts l'avantprojecte de la Llei trans, que promou la igualtat real de les persones trans i introdueix garanties per protegir els drets de les persones LGTBI. La Llei permetrà per primera vegada fer un canvi de gènere al Registre Civil en quatre mesos només amb una declaració, sense necessitat d'informes mèdics ni intervenció de cap testimoni, com fins ara. El text neix després d'un any de debat entre Podem i les entitats LGTBI, favorables a l'autodeterminació de gènere, i el PSOE i les entitats feministes, que consideren que l'autodeterminació de gènere pot posar en perill els drets de les dones. PP i Vox previsiblement la portaran al Tribunal Constitucional.

La portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ha retret a les formacions de la dreta que pretenguin limitar els avenços socials recorrent les lleis al Constitucional, però "pesi a qui pesi" el govern espanyol tirarà endavant "el reconeixement dels drets de les persones LGTBI". La ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha afirmat que el d'avui és "un dia històric" perquè la Llei "permetrà garantir la igualtat real i efectiva de les persones trans. Montero ha fet un "reconeixement" al ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, per la tasca de negociació. El projecte, ha dit, "és una mostra de la fortalesa del govern de coalició" i demostra que "ens els debats profunds som capaços de dialogar i complir l'acord de coalició". Segons Montero, la llei situa l'Estat "a l'avantguarda" d'Europa en matèria de drets de les persones trans. La Llei arribarà ara al Congrés, on totes les parts esperen introduir-hi esmenes, i on toparà amb el rebuig frontal del PP i de Vox. Té l'autodeterminació de gènere com a eix central. És precisament l'element que ha enfrontat fins ara Podem i el PSOE, que ha defensat que la simple "voluntat" de canviar de gènere no es pot convertir en un element jurídic. Finalment els socialistes han acabat acceptant els postulats del Ministeri d'Igualtat, que compten a més amb el suport dels socis parlamentaris de l'executiu.

Finalment la llei elimina els requisits per poder fer el canvi de gènere al Registre. Ho podran fer totes les persones que tinguin 16 anys o més, que ho sol·licitaran primer i després, en tres mesos, seran citats per ratificar la petició. Fins ara la legislació obligava les persones que volien canviar de gènere a fer un procés d'hormonació dos anys abans de la petició, un requisit que desapareix tal com reclamaven els col·lectius LGTBI. De fet la nova legislació suposa que es deixa de considerar la transsexualitat com una malaltia, i per això elimina dels tràmits qualsevol intervenció de metges o psicòlegs que actuïn com a testimonis. Ara, un cop fet el canvi de registre, s'oficialitza en un mes, de manera que tot el procés dura quatre mesos. El canvi es pot revertir en un màxim de sis mesos. Després d'aquests sis mesos qualsevol reversió requerirà la intervenció d'un jutge. Dels 14 als 16 el procés estableix que els pares acompanyin el tràmit i que en cas de disputa acabi decidint un jutge, mentre que dels 12 a 14 requerirà directament la intervenció del jutge. Els menors de 12 anys de moment només podran canviar de nom amb facilitat i sense intervenció de testimonis.

La llei prohibeix expressament les teràpies de reconversió que tinguin com a finalitat modificar l'orientació sexual de les persones, fins i tot en el cas que comptin amb el consentiment de l'interessat. També retorna a les dones homosexuals el dret a la reproducció assistida dins de la cartera del Sistema Nacional de Salut, i estableix que les parelles de mares lesbianes o bisexuals i sense parella poden tenir la consideració de mares biològiques davant l'administració independentment del fet que estiguin casades. Fins ara es veien forçades a fer un procés d'adopció.

Una altra de les novetats és la legislació sobre persones intersexuals, les persones que neixen amb òrgans dels dos sexes. Recull que tenen dret a no ser mutilades en néixer i que els pares no les hauran d'inscriure en un dels dos sexes. Una de les qüestions que ha generat controvèrsia i queixes per part dels col·lectius feministes és la possibilitat que els maltractadors esquivin la llei de violència de gènere identificant-se com a dones. La Llei deixa clar que hauran d'afrontar la responsabilitat i no podran beneficiar-se de mesures de discriminació positiva adoptades abans del canvi de sexe al Registre.

La Llei estableix un sistema de multes per prevenir actes de discriminació. Van entre 200 i 2.000 euros per vexacions per raó sexual i entre 2.000 i 10.000 per recollir clàusules discriminatòries als contractes. Les sancions per a conductes molt greus van dels 10.000 als 150.000 euros per negar un lloc de treball o el lloguer d'un pis per raons discriminatòries per l'orientació sexual.