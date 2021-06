El president de República Txeca, Milos Zeman, va qualificar ahir les persones transgènere de «repugnants» en ser preguntat sobre la polèmica llei d’Hongria contra la pedofília que redueix significativament el contingut i espai LGTBI en col·legis i mitjans de comunicació. «Tota operació és un risc i aquestes persones transsexuals són realment intrínsecament repugnants per a mi», va dir el president txec en una entrevista a Prima TV recollida pel portal txec ‘idnes.cz’

«Puc entendre a gais i lesbianes però saps a qui no entenc en absolut? Als transsexuals», va declarar Zeman, que va afegir que «si fos una mica més jove, organitzaria una gran manifestació d’heterosexuals a Praga». Així mateix, va dir que el molesten les manifestacions feministes i el moviment #MeToo.

Respecte a la llei aprovada a Budapest, Zeman no veu «cap raó per a no estar d’acord» amb el primer ministre hongarès, Viktor Orban, ja que, segons Zeman, el que es busca amb aquesta llei és que els pares i els seus fills no siguin manipulats respecte a l’educació sexual. En aquest sentit, considera que la UE i els seus estats membres no haurien d’involucrar-se en els assumptes d’Hongria.