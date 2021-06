Fumata blanca a la taula de les pensions. El Govern va tancar ahir amb la patronal i els sindicats una primera gran reforma que pretén allargar la vida laboral dels treballadors per assegurar el manteniment del poder adquisitiu dels pensionistes. El preacord tancat ahir, i que només queda pendent de l’ok definitiu de la cúpula de la CEOE (es reunirà avui a la tarda), arriba després de sis mesos de negociacions, amb moments de tensió i d’enrocament i que finalment s’ha vist desencallat els últims dies desplaçant un dels temes més espinosos -el factor de sostenibilitat- fins a la tardor.

La signatura formal de l’acord es farà aquesta setmana i el document serà aprovat al Consell de Ministres del dimarts 6 de juliol, segons van explicar fonts coneixedores de les negociacions.

El ministre d’Inclusió i Seguretat Social, José Luis Escrivá, ja té lligat -pendent de la rúbrica oficial- el primer pilar d’una reforma dissenyada perquè «duri 25 anys»; segons va sostenir el mateix ministre ahiir al matí en una esmotzar informatiu. El primer efecte que entrarà en vigor de manera íntegra i immediata és la nova fórmula de revaloració de les pensions: pujaran cada any en la mateixa proporció que ho hagi fet la inflació (IPC). És a dir, ja l’any que ve les pensions pujaran segons s’hagi tancat l’IPC el 2020 –fent la mitjana en comparació del desembre del 2019 a desembre del 2020– i no mitjançant fórmules disposades cada any segons l’estimació del Govern; com era la norma els últims anys.

El 2% del PIB

I per finançar aquest compromís amb el manteniment del poder adquisitiu de les pensions, les bases del principi d’acord introdueixen dos elements. El primer és que el Govern, a compte dels Pressupostos Generals de l’Estat, injectarà l’equivalent al 2% del PIB a la Seguretat Social per corregir el dèficit que arrossega.

I l’altra pota serà una sèrie d’incentius perquè els treballadors allarguin la seva trajectòria professional i estiguin cotitzant i contribuint a l’erari públic durant més anys. Per a això, les parts han pactat duplicar les bonificacions, de l’actual 2% addicional per cada any de prolongació sobre l’import final de la pensió a un 4%. Com a alternativa també s’incorpora un sistema de xecs d’entre 4.786 i 12.060 euros per cada any que el treballador dilati la jubilació, i així concentrar en un pagament únic aquesta «prima».

Desincentius

I l’altra cara de la reforma són els desincentius per a la jubilació anticipada, especialment enfocats als casos en què és el treballador el que tria retirar-se abans. I limitant l’afectació en els casos en què l’empleat és acomiadat i expulsat prematurament del mercat laboral.

La penalització per a la jubilació anticipada en el cas dels treballadors amb salaris més alts es multiplicaran, passaran del 4% al 21% (en el cas de jubilació amb dos anys d’antelació); encara que la seva aplicació serà de manera gradual, no afectarà els acollits a un ERO que es tanqui abans del 30 de setembre i la màxima vigència no s’aconseguirà fins d’aquí a 10 anys. En aquest punt, les parts tenen pendent negociar els pròxims mesos l’alliberament de les bases màximes de cotització.

El primer gran acord no arriba exempt de friccions en el procés negociador. Fins al punt que la fumata blanca ha estat possible perquè hi ha hagut carpetes que s’han deixat per a més endavant.