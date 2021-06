Els palestins d’Israel tornen al focus mediàtic. Fa un mes, els seus conciutadans jueus cridaven ‘mort als àrabs’ entre vehicles calcinats enfront les seves llars a les ciutats mixtes de l’Estat hebreu. Aquest cap de setmana els assassinats de quatre membres d’aquesta comunitat, el 21% de població d’Israel, han revifat el debat sobre la criminalitat i l’abandó institucional cap a aquest grup poblacional. «Ens organitzem per ajudar la nostra gent com a reemplaçament de les institucions que ens han fallat», explica Ashraf Ghandour, de la multicultural Haifa. Fa un mes, Lod es va convertir en l’epicentre de la violència entre palestins i jueus. Aquesta ciutat també ha estat l’escenari de l’assassinat de Jamil Azberga després de l’assalt de diversos atacants al camió que conduïa. El seu pare havia estat assassinat a trets al mateix municipi el desembre passat. A Eilabun, a Galilea, un matrimoni, Yousef i Nawal Jerushi, i la seva filla Ratllen van morir tirotejats dissabte. Només feia un mes que s’havien mudat al nord per temor a sofrir represàlies en una disputa criminal de familiars llunyans. Des de principis del 2021, 48 palestins han estat assassinats a Israel en incidents relacionats amb el crim i la violència.