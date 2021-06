La secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, va avançar ahir que preveuen reduir encara més l’interval de la segona dosi d’AstraZeneca, fins a les 8 setmanes, amb la finalitat de protegir abans i millor de la variant delta el grup de 60 a 69 anys, considerat de risc.

En una roda de premsa telemàtica, Cabezas va recordar que el Departament de Salut ja ha reduït de 12 a 10 les setmanes entre la primera i la segona dosi d’AstraZeneca als ciutadans de 60 a 69 anys, l’únic grup d’edat al qual s’injecten dues dosis del preparat d’Oxford contra la covid-19.

Cabezas va avançar que ara la previsió és avançar la segona punxada «progressivament cap a les 8 setmanes», ja que l’objectiu «prioritari» del Departament de Salut és augmentar ràpidament la pauta completa entre els de 60 a 69 anys, edat considerada de risc per la covid.

Com que AstraZeneca és la vacuna amb l’interval més llarg i els de 60 a 69 anys són l’únic grup d’edat al qual es punxa dues dosis d’aquest preparat, es dona la circumstància que aquesta franja d’edat té menor percentatge amb pauta completa que la de 50 a 59 anys: 52% en el primer cas i 61,9% en el segon.

Cabezas va recordar que la pauta completa de la vacunació és el que ofereix millors garanties de no patir una covid greu per contagi de la variant delta (abans coneguda com a índia), que va guanyant terreny a Catalunya.

La secretària de Salut Pública va celebrar que, sis mesos després de l’inici de la campanya de vacunació, Catalunya ja hagi arribat als 4 milions de vacunats amb primera dosi i hagi administrat en total uns 6,3 milions d’injeccions, comptant primeres i segones dosis: «És una gran notícia», es va congratular.