Un portaveu del Sindicat de Llogateres jutjat per coaccions en l’ocupació reivindicativa d’un local va defensar ahir que la protesta va ser «pacífica i festiva», per buscar el diàleg amb uns grans propietaris que sotmetien una parella a una «angoixant» situació d’assetjament immobiliari. El portaveu Jaime Palomera, amb dels dos inquilins afectats i afiliats del Sindicat, es van asseure ahir al banc dels acusats per un delicte de coaccions per suposadament una campanya de «fustigació» als propietaris d’un pis de Barcelona que es negaven a prorrogar-los el lloguer i que asseguren intentava expulsar-los de l’habitatge mantenint-lo en condicions inhabitables.