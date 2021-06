El Tribunal Suprem ha rebutjat suspendre de manera cautelar els indults concedits pel Govern als líders independentistes, en no apreciar raons d’especial urgència per tramitar aquesta suspensió sense escoltar l’Advocacia de l’Estat en representació de l’Executiu.

La Secció Cinquena de la Sala contenciosa administrativa desestima així la petició de tres dirigents de Ciutadans, entre els quals Inés Arrimadas, que van sol·licitar la suspensió cautelarísima (sense escoltar l’altra part) i el seu retorn a les presons mentre el Suprem resol sobre el fons de l’assumpte. Ciutadans va presentar el seu recurs no com a partit polític sinó a títol individual, basat en el fet que la seva líder, Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa i José María Espejo eren diputats del Parlament quan es van aprovar les lleis de desconnexió, al setembre del 2017, i van resultar «perjudicats» pel procés. Entre els arguments per rebutjar la suspensió, el Suprem no considera justificada l’al·legació segons la qual a la urgència en la posada en llibertat dels indultats hauria de correspondre la urgència en l’atenció de la mesura cautelar de suspensió.