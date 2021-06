La taula de diàleg entre la Generalitat i la Moncloa es reactivarà la setmana del 13 de setembre a Barcelona. Així ho van acordar els presidents Pere Aragonès i Pedro Sánchez, durant la reunió que van celebrar ahir a la tarda a la seu del govern espanyol. Durant la roda de premsa posterior, a la delegació de la Generalitat a Madrid, Aragonès va constatar les posicions «allunyades» entre els dos governs. Sigui com sigui, el president de la Generalitat va insistir en reclamar l’amnistia, l’autodeterminació, el retorn dels «exiliats», i la fi de la «repressió» -inclosa la del Tribunal de Comptes-. «No serà fàcil perquè no renunciarem. Tenim tota l’ambició i determinació de defensar el referèndum i l’amnistia», va insistir.

El diàleg es va reactivar ahir a Madrid, on també es van constatar les «diferències evidents» entre els dos governs. Així ho va verbalitzar Aragonès en l’inici de la seva roda de premsa, després de reunir-se amb Sánchez durant dues hores i mitja. El president català va insistir que la trobada també va servir per «reafirmar l’existència del conflicte» entre Catalunya i l’Estat -ja constatada en la Declaració de Pedralbes, i que aquest s’ha de resoldre «a través del diàleg i la negociació». «No serà fàcil perquè no hi renunciarem. Seria molt fàcil si hi renunciéssim, però no ho farem», va advertir Aragonès. El president va reiterar les distàncies entre els dos executius, alhora que va asseverar que la part catalana no rebaixarà les seves pretensions. Aragonès va assegurar que serà la negociació «més complexa i difícil que haurà fet la Generalitat en la seva història contemporània».

Aragonès va subratllar que la delegació catalana s’haurà de «carregar de perseverança, perspectiva i paciència», i va instar les «majories de la societat» per forçar un referèndum perquè la ciutadania decideixi el futur del país. Així mateix, va instar l’Estat a fer una proposta política per resoldre el conflicte, després que Sánchez no en concretés cap ahir.

Els dos equips de treball concretaran les properes setmanes la metodologia i l’ordre del dia de la reunió. La delegació catalana la decidirà el Govern i serà «institucional» i «paritària» -en referència a l’equilibri entre els dos executius-. Aragonès no va concretar, però, si els dos presidents hi assistiran. Tampoc va aclarir si tots els membres de la part catalana hauran de formar part o no de l’executiu. Els equips detallaran aquests aspectes, així com l’ordre del dia i la metodologia de la trobada.

Retirada de les euroordres

Segons va explicar en la roda de premsa, Aragonès va exigir a Sánchez que retiri les euroordres d’extradició contra els líders independentistes a l’estranger per l’1-O. El primer pas «per avançar» ha de ser «el compliment de la resolució de l’assemblea parlamentària del Consell d’Europa», que indica «clarament el full de ruta per acabar amb la repressió», i que passa per «retirar les demandes d’extradició contra els exiliats», va dir Aragones, que va afirmar que allò que «trenca la divisió de poders» és «el segrest per part de la dreta política dels òrgans de govern de la judicatura» i no que es demani la retirada de les demandes d’extradició.

Vilagrà presidirà la bilateral

D’altra banda, Aragonès també va anunciar que la Comissió Bilateral entre la Generalitat i l’Estat es reunirà al juliol per abordar qüestions sectorials i fer seguiment de l’execució de les inversions en infraestructures. El Govern ha designat la consellera de Presidència, la santpedorenca Laura Vilagrà, com a presidenta de la representació de la Generalitat a la comissió. La integraran també el vicepresident del Govern Jordi Puigneró, el conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, la secretària general de la Presidència, Núria Cuenca, la delegada de la Generalitat a Madrid, Ester Capella, i el secretari general del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, Ricard Font. Vilagrà també pot considerar oportú designar un altre representant en funció dels temes a tractar.