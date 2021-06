El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha descartat aquest dimecres fer marxa enrere en la reobertura general, i espera no haver-ho de fer en el futur malgrat l'increment de casos. Argimon ha argumentat que el repunt no s'ha traduït de moment en més ingressats als hospitals. Ara bé, alhora ha avisat que la situació epidemiològica és "preocupant" i l'increment de casos pot repercutir en el procés de vacunació, ja que les persones que vacunen procedeixen de l'atenció primària, que està rebent ara l'onada de joves contagiats. "La gent està ja molt i molt tensada. Al final, o ens dedicarem a diagnosticar o ens dedicarem a vacunar. Tot no pot ser", ha alertat.

Argimon ha subratllat que si bé aquest increment de casos tan important que s'està produint els últims dies no està tenint afectació en els hospitals, sí que ho està fent en l'atenció primària, i ha avisat que això té una "repercussió important i directa sobre la vacunació".

Salut té una estimació de 5.000 casos confirmats dimarts, a l'espera de tenir resultats finals de proves PCR. Només en testos d'antígens se'n van confirmar 2.000, quan dues setmanes abans n'hi havia 190. El personal que diagnostica, ha continuat el conseller, és el que també està vacunant. I el mateix ha dit sobre la possibilitat de reobrir consultoris locals. "Tot no ho podem fer", ha insistit.

El departament està monitorant si aquesta afectació assistencial pot limitar la capacitat de poder vacunar. Aquest seria l'únic element que podria comportar una marxa enrere en la reobertura, però Argimon ha dit que espera que no calgui.

En aquest sentit, ha demanat "un punt més de responsabilitat" als joves, perquè ara arribaran moltes vacunes i cal posar-les. De fet, amb aquesta situació de 5.000 casos al dia de la gent jove sense que existís la vacunació, ha dit, ara mateix caldria tornar al confinament de la primera onada.

En aquest sentit, ha confirmat el que ja havia anunciat la secretària de Salut Pública dilluns sobre l'avançament de la segona dosi d'AstraZeneca a 8 setmanes per tal de protegir abans el col·lectiu de 60 a 69 anys. Així mateix, ha informat de l'obertura del calendari per vacunar en bloc les persones de 16 a 29 anys, i també ha aprofitat per fer una crida a totes les persones que ja podrien estar vacunades i no ho estan, especialment els de 40 a 49 anys, on encara hi ha força recorregut.

Argimon també ha anunciat la posada en marxa de sistemes mòbils per vacunar a partir de la propera setmana. S'utilitzaran autobusos del Banc de Sang sense cita prèvia. També s'utilitzaran camions mòbils de Seat. Tots dos aportaran també el personal propi. Així mateix, es posaran en marxa més espais sense cita prèvia.

Per la seva part, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha indicat que la propera setmana segurament la variant delta ja serà la majoritària. També ha explicat que s'ha fet un canvi en el protocol i queda reflectit que les persones vacunades amb la pauta completa no hauran de fer quarantena, però sí dues PCR en cas de ser contacte. També es recomana la vacunació d'embarassades.