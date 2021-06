"Són persones joves, alguns s'hospitalitzaran i és possible que algun mori". Són paraules de Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, sobre els contagiats en el macrobrot a Mallorca.

Segons Simón, aquests viatges amb múltiples orígens i escenaris suposen el "caldo de cultiu" necessari perquè es generi una transmissió, al que s'afegeix esdeveniments massius amb poc control. Per això, va reconèixer que s'ha generat una actuació "perfecta" per a la transmissió d'un virus.

I és que, en paraules del director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, "era esperable" que apareguessin brots al final dels cursos acadèmics: hi ha més interacció i es ve d'any i mig de pandèmia.

Simón va assegurar el dilluns durant la seva habitual roda de premsa que aquestes dades de positius donen un toc d'atenció sobre l'impacte de la covid. «No són dades exagerades, però tenen un pes», va assenyalar Simón, qui va considerar que no tindran impacte en l'hospitalització. "Són persones joves, alguns s'hospitalitzaran i és possible que algun mori, però numèricament són molt poquets", va sostenir.

Reclamen responsabilitats

D'altra banda, des de l'oposició van reclamar ahir responsabilitats al Govern. El diputat i portaveu del Grup Popular en el Parlament balear, Toni Costa, va exigir la destitució de les persones que van autoritzar el concert de reggaeton a la Plaça de Toros de Palma, al qual s'ha obert un expedient després de ser considerat una de les situacions que han pogut provocar els contagis de joves estudiants durant els seus viatges de fi de curs a Mallorca, la qual cosa ha suposat un macrobrot. "Haver autoritzat aquest concert és un fet d'irresponsabilitat extrema, sobretot després d'haver obtingut els advertiments d'agents policials i dels tècnics d'emergències", va indicar Costa, que va qualificar de gravíssim aquest fet. "Algú es pot creure que joves de 17 i 18 anys en un concert de reggaeton no ballarà?", es va preguntar.

"La situació és d'improvisació total, es van fent les coses tard per a anar tapant els forats dels esdeveniments que van sorgint", va criticar el popular, qui va demanar que la reobertura de l'oci nocturn "es faci respectant les evidències que demostren les proves pilots perquè quan s'obri sigui de forma destral.

Per tot això, Costa va tornar a reclamar la compareixença urgent de la presidenta del Govern, Francina Armengol, al Parlament. "Exigim a la presidenta Armengol que surti a donar la cara perquè no pot seguir amagada en el Consolat", va assenyalar.

Precisament sobre aquesta petició de compareixença d'Armengol, Més per Menorca va anunciar ahir que la rebutjarà, en considerar que "la dreta vol instrumentalitzar, una vegada més, la pandèmia amb finalitats partidistes". Els menorquins creuen que la base del problema és «la falta d'autogovern que portaven sofrint les illes històricament» i que ara es fa patent amb la falta d'instruments per a controlar l'entrada de persones. Tot i això, la formació va sostenir que el Govern ha de mantenir la contundència en la gestió dels macrobrots i no deixar-se doblegar «ni per les pressions externes ni de la dreta», titllant la petició del PP d'una "actitud cínica i oportunista".