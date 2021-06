La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va sostenir ahir que el govern de Pedro Sánchez no pot mirar cap a una altra banda en el cas del Tribunal de Comptes, que afecta excàrrecs de la Generalitat: «Esperem que, a més de prendre’n nota, treballi en una solució». Plaja va garantir que la Generalitat farà una «oposició frontal» a aquest cas del Tribunal de Comptes, el qual creu que fa referència a uns delictes inexistents i que forma part d’una onada repressiva contra l’independentisme, segons ella.

Va recordar que el ministre i dirigent socialista José Luis Ábalos va assegurar que el cas representa una pedra al camí: «Considerem que està molt bé que hagin detectat aquesta anomalia d’un tribunal que en realitat no ho és, però demanem al Govern central que, a banda de fer aquest diagnòstic, mogui fitxa davant el que considerem que és una anomalia en un sistema democràtic».

Plaja va destacar que ara com ara no s’ha fet efectiu cap pagament ni cap embargament, i va insistir que la Generalitat no es considera perjudicada, «i és per això que s’oposa frontalment al fet que es paguin aquests diners», després que el Tribunal de Comptes ha fixat en 5,4 milions la responsabilitat comptable que es reclama als excàrrecs afectats.

«Es reclama uns diners que diuen que s’han malbaratat, i la mateixa administració catalana, que teòricament n’és víctima, és la que diu de manera categòrica que en cap cas aquests diners s’han malbaratat», va remarcar, i va dir que el cas pretén arruïnar famílies per crear por entre la ciutadania i els càrrecs públics independentistes.

Va garantir que el Govern estarà «al costat de tots els perjudicats» i va assegurar que els seus serveis jurídics hi treballen, tot i que va descartar detallar quins passos prendrà la Generalitat, perquè considera que l’assumpte requereix discreció.

Sobre si la Generalitat prendrà mesures sobre com pagar les quantitats que fixa el tribunal o presentar un informe per negar que ha estat perjudicada, la portaveu va insistir en no avançar les accions que impulsarà el Govern, que va assegurar que «treballa per minimitzar al màxim l’impacte» del cas.