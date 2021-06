El conseller d’Economia, Jaume Giró, va xifrar ahir el dèficit fiscal de Catalunya entre 18.000 i 20.000 milions d’euros, i va avançar que ahir mateix va signar l’ordre d’elaboració dels pressupostos de la Generalitat per al 2022, pels quals demana el «màxim consens».

En la seva primera compareixença davant la Comissió d’Economia del Parlament, Giró va deixar clar que denunciarà el dèficit fiscal que pateix Catalunya, perquè aquesta reivindicació «no és una cantarella, sinó una injustícia», va sentenciar. Encara que Giró va denunciar que des del 2017 l’Estat no facilita dades que permetin calcular el dèficit fiscal i que, en conseqüència, només es pot «especular sobre la magnitud actual del greuge», va facilitar al mateix temps una xifra estimativa. «D’acord amb les xifres del PIB, sembla realista pensar que la xifra (de dèficit fiscal) estarà ara entre els 18.000 i els 20.000 milions d’euros, cosa que suposa entre 2.400 i 2.600 euros per persona a Catalunya», va afegir el conseller, que va recordar que el 2016 el dèficit fiscal català era d’uns 17.000 milions. Aquesta nova estimació es tracta d’un càlcul fet per la Generalitat amb el mètode del flux monetari i tenint en compte que el dèficit fiscal s’ha mantingut molt estable en els últims anys, entorn del 8 % del PIB. Giró també va precisar que una altra prioritat de la legislatura serà «recuperar el nivell d’inversions que permeti corregir els dèficit endèmics en matèria d’infraestructures», i en aquesta línia es va mostrar disposat a acudir als fòrums o a la reunions que facin falta per aconseguir més recursos per a Catalunya.