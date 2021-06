El Govern va dir ahir que està «preocupat» per l’augment de contagis de la covid-19 a Catalunya, on ahir hi havia 467 persones hospitalitzades, i va demanar «responsabilitat» a la ciutadania per evitar endurir les mesures i comprometre la recuperació econòmica.

Així ho va indicar la portaveu de l’Executiu català, Patrícia Plaja, en la roda de premsa posterior a la reunió setmanal del Consell Executiu, en la qual va assegurar que és «imprescindible» seguir totes les mesures anticovid per poder «mantenir el punt d’activitat en el que som». Plaja va subratllar que les dades epidemiològiques «preocupen» perquè «no són bones» malgrat el ritme de vacunació, amb quatre milions de ciutadans immunitzats en primera dosi, i va cridar a extremar la precaució. «La represa de determinades activitats grupals sense prendre les mesures de precaució necessàries dificulta el control del virus, que està en tendència ascendent de nou», va alertar.

Amb tot, va asseverar que encara «no estem en un context en què sigui necessari frenar el pla de desescalada», una decisió que es prendrà en funció del nombre de crítics que ingressin a les UCI amb coronavirus. Finalment, va animar el conjunt de la població a vacunar-se i va demanar «no caure en la deixadesa», emparats en «una falsa sensació de seguretat». «No es pot relaxar el comportament respecte a la vacunació. Demanem a totes les persones que no ho demorin, que ho facin de forma immediata», va insistir.

Segons les últimes dades divulgades per la Generalitat, la pandèmia torna a estar descontrolada a Catalunya, on creixen de nou els malalts de la covid-19 hospitalitzats, amb 2.707 nous diagnòstics en les 24 hores antir, una velocitat de propagació (Rt) que puja a 1,35, una positivitat del 5,8% i un risc de rebrot que ha pujat 22 punts des d’ahir.

Sanitat vol accelerar la vacunació

L’incessant augment de contagis entre els grups no vacunats, especialment els més joves, ha accelerat els plans de vacunació de les comunitats per començar a immunitzar els menors de 30 anys al juliol, per la qual cosa alguns territoris ja han obert el sistema d’autocita.

Encara que la vacunació avança amb diferent ritme en cada comunitat autònoma, Sanitat s’ha mostrat partidària d’anar encavallant els diferents grups d’edat per parar els contagis.

La decisió d’incloure en les campanyes de vacunació els joves coincideix amb l’aparició del superbrot relacionat amb viatges de final de curs d’estudiants a Balears, que en manté 249 d’aïllats a Palma, en quarantena més de 4.000 persones i més de 1.200 afectades de covid entre elles a l’UCI un jove de 18 anys d’Elx.