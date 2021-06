La ministra de Sanitat, Carolina Darias, va informar ahir que el 2020, en plena pandèmia, es van facturar a Espanya 18,3 milions d’envasos d’hipnosedants, el 4,2% més que el 2019, i la xifra més elevada dels últims cinc anys. En una compareixença al Congrés a la Comissió Mixta per a l’Estudi dels Problemes de les Addiccions, Darias va mostrar la «preocupació» del Govern per l’augment del consum d’hipnosedants el 2020 si bé va dir que el seu Ministeri treballa per saber si és una tendència puntual en pandèmia o una addicció que es consolida. Darias va plantejar a la comissió una proposta de treball sobre possibles actuacions per optimitzar l’ús dels hipnosedants. Sobre els analgèsics opioides, Darias va dir que el 15% de la població, de 15 a 64 anys, reconeix haver consumit algun tipus d’aquestes substàncies «amb o sense recepta» i amb més prevalença en dones que en homes, i va avançar a la Comissió Mixta que el Govern treballa en un pla d’optimització de l’ús d’analgèsics opioides en què també es podria incloure els hipnosedants.