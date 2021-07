El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que aquest 2021, fins al 30 de juny, han mort 62 persones en 59 accidents de trànsit a les carreteres catalanes. Durant el mateix període del 2019 van perdre la vida 82 persones en 79 sinistres mortals en zona interurbana. Les dades d'enguany respecte al 2019 suposen un descens del 24,4% en el nombre de víctimes mortals. Es pren com a referència el 2019 atès que l'any passat va ser un any atípic, marcat per una forta davallada de la mobilitat i, en conseqüència, de les dades de sinistralitat, a causa de les restriccions decretades per frenar la pandèmia, i també perquè aquest 2021 els indicadors de mobilitat ja s'han recuperat.

Gairebé la meitat de les 62 víctimes mortals registrades en aquests primers sis mesos de l'any pertanyen a col·lectius vulnerables, concretament: 23 motoristes, 5 vianants i 2 ciclistes. Cal destacar especialment el cas de les motocicletes, les quals sumen el 37% del total de morts d'enguany. De l'anàlisi de la sinistralitat mortal de motoristes aquest 2021 destaquen aquests indicadors:

Un de cada 3 morts a les carreteres és un motorista (23 motoristes de 62 morts).

(23 motoristes de 62 morts). Quant al tipus d'accident, en 15 dels 23 accidents mortals (un 65%) el sinistre ha estat amb un altre vehicle implicat .

. Pel que fa a les edats de les víctimes, predominen els conductors de mitjana edat , amb 5 morts de la franja de 35 a 44 anys i 6 de la de 45 a 54 anys.

, amb 5 morts de la franja de 35 a 44 anys i 6 de la de 45 a 54 anys. Amb relació al tipus de dia en què van tenir lloc els sinistres mortals, 15 han passat en cap de setmana o en festiu (un 65%).

(un 65%). Si ens fixem en la sinistralitat per demarcacions, cal destacar que 13 dels 23 accidents mortals s'han registrat a les comarques de Barcelona (un 56%).

(un 56%). Juny esdevé el pitjor mes, amb 8 motoristes morts, el doble que el passat mes de maig i suma 3 motoristes morts més que el juny de 2019

Precisament amb l'arribada del bon temps i l'augment de la mobilitat d'aquests vehicles, el Servei Català de Trànsit demana més percepció del risc i consciència de la mateixa fragilitat als motoristes i ciclistes, així com respecte i col·laboració a la resta d'usuaris per reduir les víctimes a les carreteres. Des de Trànsit també s'apel·la a la responsabilitat compartida i a la necessitat d'una convivència respectuosa a la xarxa viària per reduir la sinistralitat d'aquests col·lectius.

A partir del mes de maig, coincidint amb la fi de l'estat de l'alarma i la recuperació de la mobilitat a valors similars a la situació de prepandèmia, la sinistralitat ha augmentat exponencialment, amb 17 morts el mes de maig i 18 més el mes de juny. Aquests dos mesos sumen el 56% del total de víctimes d'aquest 2021.

Accidents amb més d'un vehicle i en cap de setmana

En aquests primers sis mesos de l'any, es consolida la tendència a l'alça dels accidents mortals amb més d'un vehicle implicat, atès que 46 dels 59 sinistres, el 78%, ho han estat. Convé destacar que un de cada tres accidents mortals és una col·lisió frontal (20 del total de 59 sinistres).

Cal subratllar que aquest tipus de col·lisions solen ser impactes d'alta intensitat amb conseqüències de lesivitat molt greus pels ocupants dels vehicles i acostumen a estar relacionades amb avançaments temeraris o indeguts, amb distraccions, com la manipulació del mòbil, que suposen una desviació de la trajectòria del vehicle, o també amb la fatiga i la somnolència.

En la radiografia de la sinistralitat d'enguany també cal posar en relleu que les víctimes mortals per tipus de dia de la setmana es registren en més de la meitat dels casos en cap de setmana (des de divendres a les 15 h) o festiu, sumant 33 del total de 62 morts. Els altres 29 han perdut la vida en dies feiners.

Per franja d'edat, el tram de 35 a 44 anys és el que acumula més víctimes mortals (17), 7 més que en el mateix període de 2019. En canvi, la franja de 45 a 54 anys és la que presenta major reducció respecte al 2019, ja que s'ha passat de 16 morts a 7.

El 42% de les víctimes han mort a Barcelona

Per últim, per demarcacions, convé destacar que el 42% dels morts es concentra a la demarcació de Barcelona (26 dels 62 totals). A més, de les 18 persones que han perdut la vida a les carreteres aquest mes de juny, 9 han estat a la demarcació de Barcelona. La sinistralitat en aquesta zona, però, ha baixat respecte al 2019, atès que van morir 31 persones a Barcelona. Pel que fa al col·lectiu dels motoristes, cal destacar que 13 dels 23 motoristes morts han mort en aquesta demarcació (el 56%).

A la demarcació de Girona, s'han registrat 12 morts, 3 menys que el 2019. Dels 12 morts d'enguany, 4 han estat durant el mes de juny. Pel que fa als col·lectius vulnerables, ha pujat la sinistralitat dels vianants, atès que enguany han mort 2 vianants atropellats a les carreteres gironines i en el mateix període de 2019 no en va morir cap.

A la demarcació de Tarragona és on el descens de la sinistralitat respecte al 2019 ha estat més pronunciat, amb 23 morts el 2019 en aquesta zona i 11 morts enguany. No obstant això, convé recordar que 7 d'aquests 11 morts es van produir només durant el mes de maig. En aquest mes de juny, no ha mort cap persona a les carreteres tarragonines.

La demarcació de Lleida és l’única zona on no es produeix un descens en la mortalitat respecte al 2019, sinó que aquesta es manté, amb 13 morts. Cal remarcar, però, que d'aquests 13, 10 han mort els darreres dos mesos (5 al maig i 5 al juny). En la sinistralitat a les carreteres lleidatanes, convé destacar que 7 dels 11 sinistres mortals han estat col·lisions frontals. En canvi, pel que fa als col·lectius vulnerables, la sinistralitat ha baixat en el segment dels motoristes i dels ciclistes, i es manté a zero en el cas dels vianants.

Mesures de seguretat viària per a l'estiu

Per tal de reforçar una mobilitat segura aquest estiu, l'SCT desenvoluparà diverses mesures per reduir la sinistralitat a la xarxa viària. Per al període d'estiu, s'activaran 3.912 efectius policials a les carreteres catalanes. Es reforçarà la seguretat a les carreteres amb la presència de 16 vehicles espiell, cotxes no logotipats dels Mossos d'Esquadra amb els quals es porta a terme un patrullatge policial dinàmic. Amb aquests vehicles, es poden captar més fàcilment infraccions de trànsit, sobretot distraccions com la manipulació del telèfon mòbil, però també avançaments incorrectes o no portar el cinturó de seguretat.

Des del Centre d'Informació Viària de Catalunya (CIVICAT) es gestionarà i controlarà la mobilitat, amb el suport dels mitjans aeris (un avió bimotor i dos helicòpters) i, a peu de carretera, amb els Equips Mòbils d'Informació Viària (EMIV), així com les mesures especials de circulació, ordenació i regulació del trànsit que cada setmana s'implementen per incrementar la capacitat viària i garantir la seguretat.

D'altra banda, fins a finals de setembre es portaran a terme, en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra i les policies locals de Catalunya, cinc campanyes de prevenció i control sobre els principals factors de risc en la conducció, adreçades a ciclistes i conductors de patinets, motoristes i vianants, i també per prevenir l'excés de velocitat i per fomentar l'ús dels sistemes de seguretat passiva.

Pel que fa al col·lectiu de motoristes, l'SCT donarà continuïtat a mesures com la Formació 3.0, amb més sessions gratuïtes de formació per a motoristes per millorar la seva tècnica i seguretat a la carretera durant tots els caps de setmana de juliol.

L'increment de la seguretat viària a les nostres carreteres també implica controlar l'excés de velocitat, factor concurrent en els accidents de trànsit i responsable d'una major lesivitat, i amb aquesta finalitat l'SCT compta amb una xarxa de 241 radars fixos i de tram, i la previsió d'una dotzena de nous cinemòmetres per als propers mesos. A més, aquest estiu s'utilitzaran també 21 radars dinàmics de control de velocitat.