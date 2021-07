El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va avisar ahir que no renunciarà a un referèndum d’independència per a Catalunya, tot i que el PSOE es negui a acceptar-ho, i va anunciar que pròximament citarà els partits sobiranistes, entre els quals compta els comuns, perquè li donin suport en la seva demanda.

Després que els dos presidents es reunissin dimarts durant més de dues hores i mitja a la Moncloa sense arribar a cap acord, ahir van encara més evidents les seves discrepàncies sobre com cal resoldre el conflicte català.

El primer a fixar la seva postura va ser Sánchez, que al Congrés va tancar la porta al fet que el PSOE avali una votació sobre la independència de Catalunya.

«No hi haurà referèndum d’autodeterminació tret que els qui ho defensen aconsegueixin convèncer les tres cinquenes parts d’aquesta Cambra perquè es modifiqui l’article 2 de la Constitució i els espanyols ratifiquin aquest canvi mitjançant referèndum. Ja els dic -va afegir- que el PSOE mai de la vida ho acceptarà».

Després d’aquesta afirmació, Aragonès va replicar en declaracions a La Sexta que el seu Govern «persistirà» fins a assolir el referèndum.

En aquest sentit, va convidar Sánchez a «tenir una mentalitat oberta» i a explorar altres vies per facilitar la convocatòria del referèndum sense implicar les Corts Generals; per exemple, transferint a la Generalitat les competències en aquesta matèria, tal com ja es va plantejar el 2014.

Malgrat aquestes diferències, Aragonès es va mostrar convençut que la taula de diàleg amb el Govern central, que dimarts es va acordar que es reuneixi la tercera setmana de setembre, just després de la Diada, pot servir per apropar posicions.

Abans de la cita, el president català va anunciar a Catalunya Ràdio que buscarà la complicitat de partits i entitats sobiranistes per fixar una postura «de país» al voltant de les demandes d’un referèndum d’autodeterminació i una llei d’amnistia que absolgui a tots els encausats pel procés.

En primera instància, va detallar Aragonès, citarà els partits que van donar suport a la seva investidura -ERC, JxCat i CUP- com a grup impulsor d’un «Pacte nacional per l’amnistia i l’autodeterminació», i en una segona fase buscarà com sumar entitats i partits sobiranistes, com els comuns, que també formen part del Govern espanyol a través d’Unides Podem.

Precisament, la líder d’En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, va demanar al president que abans que es reprenguin els treballs de la taula de diàleg convoqui la taula de partits per escoltar l’opinió de tots els partits catalans.

En la mateixa línia es va manifestar el líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, que va advertir Aragonès que el diàleg «naixerà coix» si la taula amb l’Estat no es complementa amb una altra dins de Catalunya.

Els socialistes, que van ser els que van promoure la taula de partits en l’anterior legislatura, presentaran en el proper ple una iniciativa perquè sigui el Parlament qui reclami al Govern que activi el diàleg entre catalans.

Aragonès no anirà a la conferència de presidents El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va descartar «a dia d’avui» assistir a la propera conferència de presidents autonòmics que se celebrarà a Salamanca al juliol perquè prioritza mantenir la «relació bilateral» de Catalunya amb el Govern de l’Estat. En declaracions a Catalunya Ràdio un dia després de reunir-se amb el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, Aragonès va assegurar que aquest tipus de fòrums «moltes vegades són una escenificació, una foto» i no un lloc en el qual es «treballa», de manera que assistir-hi no serà «el més útil per avançar». L’antecessor d’Aragonès en el càrrec, Quim Torra, ja es va absentar el mes de juliol de l’any passat de la conferència de presidents celebrada llavors a La Rioja. «A dia d’avui la meva previsió és mantenir exclusivament la interlocució amb el Govern espanyol a través de la relació bilateral i no en l’àmbit de la conferència de presidents», ha assenyalat Aragonès. Aragonès va insistir que la prioritat del Govern és mantenir la «relació bilateral» entre tots dos governs perquè «és on és útil». La Comissió Bilateral entre la Generalitat i l’Estat es reunirà aquest juliol. La santpedorenca Laura Vilagrà presidirà la part catalana.