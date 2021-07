El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va descartar ahir fer passos enrere en la desescalada a causa de l’augment de casos de coronavirus, però també va afirmar que no s’avançarà més en la reobertura d’activitats.

En una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, va dir que hi ha hagut un increment de positius per covid-19, que atribueix a la variant Delta i a la recuperació de l’activitat social i que afecta especialment la franja d’edat entre els 15 i els 39 anys perquè és la que en aquests moments té menys vacunats, però que no s’ha traduït en un augment d’ingressos a les UCI. Així, va assegurar que el Govern «ara mateix» no es planteja fer passos enrere en la desescalada i tan sols ho consideraria si hi ha una afectació important en la pressió hospitalària.