El còmic Bill Cosby ha sortit aquest dimecres de la presó després de complir dos anys d'una pena d'entre tres i deu anys per agressió sexual, després que el Tribunal Suprem de l'estat de Pennsilvània anul·lés hores abans la condemna a causa d'errors en el procés judicial.

Segons la sentència de tribunal, Cosby, de 83 anys, tenia un acord amb la primera acusació que hauria evitat la seva entrada a la presó, per la qual cosa va parlar lliurement sobre la demanda que s'havia presentat contra ell per abús sexual. Més tard aquesta declaració va ser utilitzada per un altre equip fiscal, resultant clau per a la seva condemna.

"Quan la decisió d'acusació incondicional es pren públicament i amb la intenció d'induir a l'acció per part de l'acusat, i quan aquest ho fa en detriment seu (i en alguns casos per consell del seu advocat), negant-li el benefici d'aquesta decisió, és un afront a la justícia fonamental, especialment quan dona lloc a un procés penal", assenyala el Suprem de Pennsilvània.

"Incapaç d'invocar cap dret a no testificar en un procés civil, Cosby va confiar en el fiscal de districte de Montgomery, Bruce Castor, i va procedir a proporcionar quatre declaracions jurades, durant les quals va fer diverses asseveracions incriminatòries", explica el tribunal.

No obstant això, els successors del fiscal Castor, "no es van sentir obligats" a continuar amb l'acord "i van decidir enjudiciar Cosby malgrat aquest compromís anterior. El testimoni inculpatori jurat de Cosby va ser després utilitzat en un procés penal" contra ell.

"Per aquestes raons, la condemna i la sentència queden anul·lades i serà posat en llibertat", diu la sentència de tribunal, amb el qual també es prohibeix iniciar qualsevol altre procés emparant-se en aquestes mateixes proves.

Cosby, durant anys conegut com "el pare d'Amèrica", va ser condemnat a un mínim de tres anys i un màxim de deu en 2018 per drogar i agredir sexualment Andrea Constand l'any 2004. L'acusació es va presentar el 2015 i va ser arrestat pocs dies abans que prescrivissin els càrrecs, recorda NBC.

Les víctimes de Cosby, que va ser un dels primers judicis criminals a un famós en el marc del moviment #MeToo, han considerat aquesta decisió com "una bufetada", en paraules d'una de les advocades de les víctimes, Lisa Bloom, recull CNN.

Per la seva banda, la família de Cosby ha agraït alTribunal Suprem que hagi vist la llum i la veritat", segons un comunicat emès pel seu representant de premsa, Andrew Wyatt, que ha estat l'encarregat de recollir al còmic a la seva sortida de centre penitenciari.