Un jutjat de Barcelona ha decretat la llibertat provisional per a l'exesposa de Josep Maria Mainat, Angela Dobrowolski. La reclusa, investigada per intent d'homicidi del conegut productor televisiu, ha sortit del centre penitenciari aquest dijous a la tarda, segons han explicat a l'ACN fonts penitenciàries. La dona va ser detinguda al gener per la Guàrdia Urbana de Barcelona quan intentava accedir a l'habitatge del productor televisiu a través de la teulada. Era la quarta vegada que l'arrestaven, i la magistrada va enviar-la a presó per un delicte de violació de domicili i dos delictes de trencament de mesura cautelar, ja que Dobrowolski té una ordre d'allunyament de Mainat i dels fills que tenen en comú.

Aquestes ordres d'allunyament es deriven d'una altra causa oberta contra la dona per un delicte d'intent d'homicidi. S'investiga si Dobrowolski hauria intentat matar Mainat el juny de l'any passat injectant-li insulina per, presumptament, cobrar l'herència.