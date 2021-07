El Tribunal de Comptes ha mantenir ahir en 5,4 milions d’euros la petició de fiança a 34 excàrrecs del Govern per l’acció exterior entre 2011 i 2017. Ara, la delegada instructora els dona 15 dies hàbils per abonar-la de forma solidària entre els afectats. Si els responsables de les presumptes despeses indegudes no abonen la quantitat reclamada en el termini fixat, es procedirà a embargar-los béns.

La delegada instructora no va fer modificacions substancials en l’acta de liquidació després d’escoltar les al·legacions de les defenses dimarts, en una sessió que es va allargar fins a ahir. La quantitat fixada, que s’haurà de confirmar més endavant en un judici, és de 5.422.411,10 euros.

L’acta de liquidació provisional que el Tribunal de Comptes va entregar dimarts als afectats xifrava les despeses suposadament irregulars en 5.422.879,48 euros. Les úniques partides que han patit lleugeres variacions a la baixa han estat les atribuïdes a les delegacions de la Generalitat a Dinamarca i Croàcia.

En la sessió d’ahir va ser el torn de la Fiscalia, l’Advocacia de l’Estat i les acusacions particulars. Segons va explicar l’advocat i exconseller Francesc Homs en una atenció als mitjans a la sortida, el ministeri públic va fer una intervenció «política» i l’advocacia no va fer cap argumentació.

La delegada instructora ha exonerar vuit dels 42 excàrrecs a qui havia citat entre els quals els exconsellers de Presidència Jordi Turull i Neus Munté. També exonera Javier Acín, Francesc Cubell, Jordi Serra, Virginia Astigarraga, Pau Villòria i Juan Prat.

Els 34 excàrrecs del Govern afectats hauran de posar-se d’acord per abonar els 5,4 milions de forma solidària. El tribunal fixa un màxim per a cadascun que correspon a la suma de les partides amb les quals els vincula. Tanmateix, la suma dels imports que els atribueix individualment supera els 5,4 milions. Per tant, no hauran d’abonar la xifra individualitzada en la seva totalitat.

La delegada instructora vincula a l’expresident de la Generalitat Artur Mas i al seu exconseller d’Economia, Andreu Mas-Colell, amb una despesa de 2,8 milions d’euros. A Carles Puigdemont i Oriol Junqueras amb 1,9 milions d’euros. A l’exconseller d’Acció Exterior Raül Romeva, el Tribunal de Comptes el responsabilitza d’un màxim de 2,1 milions d’euros i a l’exconseller de Presidència de Mas, Francesc Homs, 2,9 milions d’euros, entre d’altres.