L'Advocacia de l'Estat ja no actuarà més en el procediment al Tribunal de Comptes contra l'acció exterior del Govern entre 2011 i 2017. Els serveis jurídics del govern espanyol no presentaran demanda un cop la delegada instructora ha comunicat l'acta de liquidació que fixa una fiança de 5,4 milions d'euros a 34 excàrrecs de la Generalitat.

El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, ja ho va avançar dimarts. Dimecres, en el torn d'al·legacions de l'acta de liquidació, l'advocat de l'Estat no va fer ús del seu torn de paraula. Des de l'executiu espanyol, recorden un pronunciament del Tribunal de Comptes de 2018 en què negava la legitimació de l'Advocacia de l'Estat en la causa del 9-N.

El Tribunal de Comptes va negar que l'Advocacia de l'Estat estigués legitimada per demandar l'expresident de la Generalitat Artur Mas i els altres excàrrecs condemnats pel 9-N perquè els diners amb què s'havia finançat eren de la Generalitat i no de l'administració general de l'Estat. Per tant, qui havia de reclamar era la Generalitat i no l'Estat.

En aquest sentit, la vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, ha dit que "l'Advocacia de l'Estat no pot estar" perquè "no s'estan ventilant fons de l'administració general de l'Estat". Calvo ha recordat el pronunciament del Tribunal de Comptes de 2018 i ha insistit que l'Advocacia "no hi és perquè no pot estar".