Catalunya torna a estar en risc extrem a l’haver superat amb escreix els 200 punts d’un dels indicadors de referència: l’índex de rebrot (EPG). Ahir estava en 199 i avui en 282, gairebé 100 punts més de cop. La vacunació està frenant els seus efectes i de moment els hospitals no noten aquest augment de pressió sanitària. Però aquesta tensió sí que s’ha traslladat de manera molt preocupant als centres d’atenció primària, els principals encarregats, d’altra banda, de vacunar. Aquest mateix divendres el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha reconegut que si no fos per les vacunes Catalunya tornaria a estar confinada.

Des dels últims dies els contagis s’han desbocat amb una edat mitjana de 28 anys. I continuen imparables. En les últimes hores s’han detectat 5.304 contagis, encara més que ahir. Són xifres que no es veien des del gener, després del final de les vacances nadalenques, que van causar un nou pas enrere en la desescalada.

La incidència acumulada a 14 dies també puja i passa de 132,55 a 169,85. El 8,93% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.