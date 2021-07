El segon brot que afecta Solsona i que es va generar arran de la presència de contagiats a una discoteca de la ciutat durant els dies 22, 23 i 24 de juny, continua sumant positius. El Centre Sanitari del Solsonès ha detectat 22 positius més, 21 arran de 71 proves PCR i un més després de realitzar 6 TARs. Els darrers positius es sumen a la última xifra de 47 contagiats relacionats amb aquest brot, que ja n’acumula 69. Això implica un creixement de contagis del 46,80% en un sol dia.

Cal recordar que es va detectar un primer brot entre un grup de joves que havien anat a una casa rural del Pla de l’Estany i, posteriorment, a Mallorca. Aquest brot, segons l’última informació, acumula 22 positius en total.

Amb l’objectiu de conèixer l’abast del segon brot, l’ens de salut va dur a terme ahir un cribratge massiu destinat a tots els assistents de la discoteca, que va registrar l’establiment com a part de les mesures de seguretat, que encara no s’havien realitzat cap prova durant els darrers dies. El Centre Sanitari preveia dur a terme 200 proves PCR. La majoria de persones van assistir al cribratge des del primer moment en què es posava en marxa, a les 3 de la tarda, arribant a formar-se una cua important a l’entrada d’urgències del Centre.

Entre les tres i les sis de la tarda, temps durant el qual el cribratge va estar en marxa, es van sotmetre a la prova un total de 87 persones d’edats compreses entre els 16 i els 23 anys majoritàriament. Es preveu continuar realitzant proves durant els següents dies als contactes estrets de les persones que han donat positiu.

La discoteca Beat, on les autoritats sanitàries asseguren que es va generar el brot, va decidir tancar per voluntat pròpia i per responsabilitat aquesta setmana, mesura que també han pres altres establiments d’oci nocturn de Catalunya.

Els joves consultats pel diari creuen que la responsabilitat no és de la discoteca

Algunes persones asseguren que, amb les mesures actuals, era una cosa que podia passar

Alguns dels assistents a la discoteca solsonina durant les primeres nits de la seva reobertura van passar ahir pel Centre Sanitari del Solsonès per sotmetre’s al cribratge. Regió7 va parlar amb alguns d’ells, que van voler treure responsabilitat a la discoteca. «No crec que sigui culpa de la discoteca, sinó de la irresponsabilitat de la gent en general. S’està culpant la discoteca de ser la causa de la infecció quan la font ha estat el viatge a Mallorca i altres festes», assegura un dels joves que ahir es van sotmetre a la prova. En el seu cas, però, no va arribar a entrar a l’establiment, però si que va estar al pàrquing i va tenir contacte amb persones que sí que hi van accedir.

«Jo no sé si sóc positiu o no perquè a dins en tot moment vaig portar la mascareta», assegura un altre dels joves, que apunta que dins la discoteca «es complien totes les mesures. El personal de seguretat anava avisant als que no portaven mascareta. Si la gent fos conscient, tot això no hauria passat», lamentava el jove solsoní abans de sotmetre’s a la PCR.

«Si ens deixen la porta oberta sortirem, i si ho fem, està clar que hi poden haver rebrots», assegurava un altre solsoní que creu que hi hauria d’haver més mesures per poder reobrir l’oci nocturn amb seguretat. Els joves consultats per aquest diari no es van voler identificar.