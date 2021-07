El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va insistir ahir que s’ha de resoldre el conflicte polític amb Espanya «mitjançant un referèndum, en el que es pugui votar si es vol la independència de Catalunya o no», i va remarcar: «Ha de començar la negociació».

En una visita a Vilanova i la Geltrú, Aragonès va admetre que les posicions del Govern central, d’una banda, i de la Generalitat, per una altra, estan «molt allunyades», però va garantir que el Govern «persistirà» en les seves demandes. «El nostre plantejament és clar i si hi ha voluntat política es trobaran els camins per materialitzar-la», va apuntar Aragonès, un dia després que el president del Govern, Pedro Sánchez, sentenciés al Congrés que «el PSOE mai de la vida» acceptarà un referèndum d’autodeterminació.

Aragonès va tornar ahir a remarcar que el conflicte passa per «amnistia i autodeterminació», i va assegurar que «no es pot afrontar amb normalitat un diàleg polític per resoldre un conflicte de fons, com el plantejat entre Catalunya i Espanya, si persisteix la dinàmica repressiva». Així es referia a la reclamació de 5,4 milions d’euros del Tribunal de Comptes a més d’una trentena d’exalts càrrecs de la Generalitat per l’ocupació de diners públics per al Diplocat i les ambaixades catalanes amb la finalitat de promocionar el referèndum de l’1-O de 2017.