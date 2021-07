El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest divendres que no inclourà la reforma fiscal als pressupostos generals de l'Estat per al 2022 que comença a elaborar ara. "El nostre full de ruta és per descomptat la consolidació de la recuperació econòmica" i "no obrirem als pressupostos del 2022 una revisió del model fiscal que està pendent, però no per l'any que ve, perquè el que volem és precisament recuperar l'economia, sortir d'aquesta, superar aquesta pandèmia, i modernitzar l'economia amb els fons europeus". "Aquesta és la ruta que té el govern d'Espanya", ha sentenciat en roda de premsa conjunta amb el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres.

Sánchez s'ha felicitat per l'acord "important i rellevant" assolit amb els agents socials per a la reforma de les pensions, que és "d'una enorme transcendència política i social". També ha demanat que es deixi treballar el ministre de seguretat Social, José Luis Escrivá, que ha matisat que la reforma de les pensions dels 'baby boomers' encara s'ha de definir, i que les seves manifestacions de dijous apuntant que s'haurien de rebaixar la pensió o treballar més anys eren "reflexions en veu alta".

En tot cas, Sánchez ha destacat la bona marxa de l'economia -amb 19,5 milions d'afiliats a la Seguretat Social- i de la vacunació –amb rècord de vacunats aquest dijous- per afirmar que "Espanya va a millor". Els pressupostos del 2022, segons Sánchez, "consolidaran la recuperació econòmica, enfortiran el ritme de creació d'ocupació, i faran que aquesta recuperació sigui el més just possible".

Per últim, Sánchez ha celebrat que l'OCDE hagi assolit un acord per fer tributar les tecnològiques a un 15% a tots els estats per evitar 'duping fiscal'.