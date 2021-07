El secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, l'exconseller de Presidència Jordi Turull, l'exconseller de territori Josep Rull i l'exconseller d'Interior Joaquim Forn han arribat a Waterloo aquest divendres per visitar l'expresident Carles Puigdemont. Els quatre presos indultats de JxCat han viatjat per primera vegada a Bèlgica des que van sortir de la presó per trobar-se amb l'expresident.

A la seva arribada, però, no els ha rebut Puigdemont a la porta, sinó l'exconseller de Cultura Lluís Puig.