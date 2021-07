El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) estudiarà si assumeix la investigació oberta a la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, per l’organització de l’1-O, després de rebutjar unir la seva causa a la que ja instrueix contra els diputats d’ERC Josep Maria Jové i Lluís Salvadó. En una interlocutòria, la sala civil i penal del TSJC denega la petició de la consellera perquè l’Audiència de Barcelona s’abstingui de jutjar-la pels preparatius del referèndum, a causa de la seva condició d’aforada. Garriga, detinguda en l’operació d’entrada i registres del 20-S, està processada per malversació per participar en l’1-O com a llavors directora de serveis de la Secretaria General de Vicepresidència. Quan va prendre possessió com a consellera, la seva advocada va demanar que la causa s’acumulés al sumari que el TSJC té obert contra Jové i Salvadó pels delictes de desobediència, prevaricació, malversació i revelació de secrets pel seu paper en l’1-O.