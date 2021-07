Un taxista ha envestit una moto en què viatjava un nen com a acompanyant i ha continuat circulant per la Ronda General Mitre de Barcelona sense aturar-se, en un aldarull que s’ha fet viral a les xarxes socials després de la denúncia de Motoristes BCN. Els fets van succeir aquest dimecres a la tarda entre Travessera de Dalt i carrer de Granja, a Barcelona:

Aquesta tarda a Mitre!



INTOLERABLE! Màxima difusió! Anava un nen de passatger… pic.twitter.com/hQKIgQVqXn — Motoristes BCN Oficial #RecuperemLaCiutat (@motoristesbcn) 1 de julio de 2021

La brusca maniobra ha provocat que el motorista perdés el control de l’escúter i el petit impactés contra terra, a qui li cau a sobre tant la moto com l’adult. El taxista, a més, arriba a xocar contra la mitjana de la Ronda i puja la roda del vehicle a la vorera enjardinada. No obstant, prossegueix la marxa fent cas omís de l’accident. Alguns usuaris de les xarxes socials han comentat que probablement taxista i motorista havien protagonitzat algun tipus de discussió prèvia.

Les topades entre turismes (siguin taxistes o no) i motos són freqüents a Barcelona. La peculiaritat d’aquest cas és que hi havia algú gravant el que passava amb un mòbil. Aquesta circumstància ha portat el sindicat majoritari dels taxistes, Élite Taxi, a prendre partit: ha identificat el vehicle i el denunciarà davant l’autoritat que regula el servei, l’Institut Metropolità del Taxi (@AMBtaxi).

Élite Taxi denunciará en el @AMBtaxi a este TARADO q dentro d poco será EX-Taxista, gracias a todos los compañeros q se han volcado para localizarlo y informar a la GU para q se haga justicia, un profesional no puede actuar así bajo ningún concepto JAMÁS.https://t.co/HASKa9wDXa — Elite Taxi Barcelona (@Elite_TaxiBcn) 1 de julio de 2021

El sindicat titlla de «tarat» el taxista que envesteix el motorista i reclama «justícia». Adverteix que també informarà la Guàrdia Urbana i dona les gràcies als professionals del sector que, una vegada s’ha divulgat la gravació, s’han abocat per identificar-lo. En el moment en què es produeix el xoc, el taxi porta el llum de servei encès, cosa que fa pensar que, a més, transporta algun passatger a l’interior o bé es desplaça per recollir algú.

Una segona moto sense escrúpols

Una altra de les circumstàncies que ha cridat poderosament l’atenció dels qui han vist el vídeo és que hi ha una segona moto que presencia la disputa de trànsit, però no fa res per socórrer el menor d’edat o el conductor que impacta contra l’asfalt. En aquest segon vehicle també viatgen dues persones i, sobretot l’acompanyant, es gira diverses vegades per mirar als accidentats, però continua circulant sense detenir-se, igual que el taxista.