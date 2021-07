La Generalitat va acordar ahir prorrogar el gruix de les mesures de contenció de la covid-19 des de dilluns que ve fins al 12 de juliol, així que no se suavitzen ni s’endureixen les restriccions en un moment d’augment de contagis, sobretot entre els joves, que preocupa el Govern.

La nova resolució del Procicat recomana als centres de treball que fomentin el teletreball quan sigui possible per la naturalesa de l’activitat, si bé avala alhora la reincorporació de la presencialitat, si es fa de forma progressiva. El Govern frena la desescalada en un moment en què l’epidèmia avança descontrolada a Catalunya. «No obrirem més, posem el fre, i el que no desitgem és haver de tornar enrere», va avançar el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, en una entrevista a l’emissora Rac 1 poc abans de conèixer-se la decisió del Procicat.

La nova resolució inclou les recomanacions sobre el teletreball i decreta que, a partir de dilluns, totes les competicions esportives es faran d’acord amb el pla d’acció de desconfinament esportiu de Catalunya, de manera que s’elimina la referència a les mesures del Consell Superior d’Esports sobre les lligues de futbol i bàsquet professionals.

Les mesures

Les mesures en l’àmbit de l’esport són les mateixes que les de la resolució anterior: aforament del 70 % als centres esportius, amb control d’accés, i públic permès en competicions amb aforament del 70 % i un màxim de 3.000 persones. Les competicions a l’aire lliure o en instal·lacions amb capacitat superior a 15.000 persones podran acollir un màxim del 20 % de l’aforament si estableixen fluxos d’accés, banys i zones de restauració independents, i amb un màxim de 3.000 persones en seients preassignats.

Les discoteques podran seguir obrint fins a les 03.30 hores i amb una sèrie de condicions que el Departament de Salut està disposat a revisar amb la finalitat de poder introduir els testos d’antígens. No hi ha limitació pel que fa al nombre de persones a les reunions, si bé el Govern recomana que no se superin les 10. En la restauració, l’aforament a l’interior és del 50 % i del 100 % a l’exterior, amb un límit de comensals per taula de sis dins del local i de 10 a les terrasses, i amb un horari ininterromput de les 6 del matí a la 1 de la matinada, en funció de la llicència. Mateix horari per als comerços, en funció de l’autorització de cadascun, i amb un 70% d’aforament, sense limitació de superfície de venda. També és del 70% en equipaments cívics, activitats culturals -cinemes, teatres, circs, museus o biblioteques- i actes religiosos, al mateix temps que estan autoritzades les festes majors. L’aforament en el cas de parcs d’atraccions és del 50 % i es permet la restauració.