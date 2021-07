El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, va clamar ahir per una reflexió assossegada i allunyada de «partidismes» sobre l’ús del foam com a arma en l’estoc dels Mossos d’Esquadra per mantenir l’ordre públic. No va voler mullar-se sobre la seva idoneïtat, però va defensar que els agents són els «primers interessats» que el debat es tingui en una comissió parlamentària que es preveu aprovar en l’últim ple del mes de juliol.

En la seva primera compareixença com a titular a la comissió d’Interior del Parlament, va apostar per una modernització del model d’ordre públic basat en la mediació i en la prevenció de desnonaments implicant els cossos policials en la detecció de casos de vulnerabilitat en els desnonaments. Va reconèixer que l’ús de la força algunes vegades és «inevitable», però alhora es va aferrar al fet que cal ser «exigents, transparents i rendir comptes». «Els cossos policials no tenen por de tenir aquest debat», va sostenir als diputats, als qui va demanar aparcar les seves reticències davant qualsevol proposta que no surti de les seves files.

Després que El Peródico, del mateix grup editorial que Regió7 revelés que els Mossos guarden a les seves dependències 39.445 projectils d’impacte i que l’exconseller d’Interior Miquel Buch va comprar per la via d’urgència 25.000 bales d’impacte després de l’esclat de les protestes contra la sentència del procés, Elena va dir que el seu Departament participarà activament en la discussió sobre el foam i va prometre millores en la transparència de les actuacions.

Elena també va aprofitar el seu debut per anunciar que revisarà el protocol dels Mossos en els desnonaments, un problema que va qualificar d’«estructural» i davant el qual va dir que cal prioritzar «la intervenció social per sobre de l’ordre públic». El conseller va lamentar que hi hagi «problemes de coordinació» entre organismes públics i ens judicials que acabin comportant desnonaments de persones vulnerables, i va animar a reforçar el treball conjunt per evitar-los. «La segona víctima és el mosso», va dir, i va al·legar que no els agrada fer fora la gent de casa seva i vareflexionar que cal legislar perquè els grans tenidors estiguin obligats a oferir un lloguer social.

Quant a les acusacions contra manifestants, va ser contundent: «Sempre que hi hagi lesions ens personarem, però no contra el dret a la manifestació, que el protegirem perquè és nova obligació garantir drets i deures», va sentenciar. Això sí, va exigir al Govern que derogui la llei mordassa perquè «no ajuda a la convivència ni a l’ordre públic» perquè sanciona contramanifestacions.

D’altra banda, va fixar com a objectiu feminitzar la cúpula dels Mossos d’Esquadra i que en finalitzar aquesta legislatura, el 2025, «com a mínim un terç» siguin dones. «Avui en són tres de 28 i això no respon a la realitat del cos ni de la nostra societat», va asseverar. Elena també va demanar al Govern poder elevar la plantilla d’agents de la policia catalana a 22.000 agents, ara té 18.200 efectius.