L’epidèmia avança descontrolada a Catalunya, on tots els indicadors epidèmics ja apunten a una possible cinquena onada que afecta sobretot els joves, amb 5.304 nous diagnòstics en les 24 hores anteriors, amb una mitjana d’edat que baixa a 27,4 anys, tot i que els hospitals encara no noten aquest creixement.

El risc de rebrot (EPG) es va disparar dels 199 punts dijous a 282 ahir, 83 més, i la velocitat de propagació del virus (Rt) no es frena i ja era d’1,71, setze centèsimes més que la vigília, és a dir, que cada 100 infectats contagien una mitjana de 171 persones, una transmissió comunitària sense control. Aquest augment explosiu de contagis entre els joves sense vacunar, que els experts atribueixen a la variant delta, més contagiosa, i a l’efecte de la revetlla de Sant Joan, l’obertura de l’oci nocturn i la relaxació de les restriccions, està provocant una allau de consultes als ambulatoris, que no donen l’abast a fer PCR i testos d’antígens.

Segons les dades actualitzades ahir per Salut, hi havia 475 persones hospitalitzades amb la covid-19, dues més que dijous, de les quals 115 estan greus a l’UCI, quatre menys que la vigília, i una xifra que no hi havia des del 8 d’agost del 2020.

Els casos confirmats per proves des de l’inici de l’epidèmia pugen a 720.839, dels quals 5.304 han estat diagnosticats les 24 hores anteriors, el segon dia consecutiu en què se sumen més de 5.000 contagis. L’acumulat dels últims set dies és de 9.243 noves infeccions, és a dir, una mitjana de 1.320 diàries, que supera les mil, límit en què encara es pot fer un seguiment dels contactes.

L’edat mitjana dels nous infectats segueix baixant i es va situar ahir en 27,4 anys, i els indicadors, que empitjoren molt a la ciutat de Barcelona i el seu entorn metropolità, també han fet explotar en altres llocs de Catalunya, com al Solsonès i l’Alt Urgell, que es troben entre les set comarques amb més risc de rebrot EPG, amb 1.560 i 942, respectivament.