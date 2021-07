Viatjar per carretera inclou dos requisits essencials: un bon vehicle i molta paciència. Especialment a l’estiu. Amb l’inici del primer tram de les vacances estivals, autopistes i carreteres s’omplen de cotxes, i amb això arriben els incòmodes però lògics embussos. És per això que per evitar l’estrès que les provoquen retencions i passar més temps del desitjat a l’interior del vehicle, és recomanable observar alguns consells bàsics, i sobretot recordar que un embús és una cosa momentània que s’acaba, i no depèn del que nosaltres fem a volant una vegada hi estem ficats.

Tradicionalment es recomana viatjar durant el dia, evitant fer-ho entre les 12:00 i les 16:00 especialment a l’estiu, per la calor, i en les hores d’entrada i sortida de la jornada laboral també per evitar els embussos. Sempre és important assegurar una hora en què es disfruti d’una bona visió general. No obstant, en vacances, sempre existeixen colls d’ampolla com els primers dies del mes, el 15 i finals de mes. Els caps de setmana continuen sent moments complicats ja que als que es desplacen de vacances s’han d’afegir els usuaris que només disfruten de dissabte i diumenge per anar a segones residències. Les carreteres que van a la platja solen ser les més complicades.

S’ha de matinar

Ens agradi o no s’ha de matinar. Per iniciar el viatge és clau trobar el millor ‘eslot’ (com als avions) per no ficar-se en un incòmode embús i, de passada, tenir més qualitat de viatge Les primeres hores del dia són aconsellables si hem de portar a terme un desplaçament llarg, entre les 6:30 i les 10:00 hores, que és quan s’obté una visibilitat correcta (sobretot si viatgem cap a l’oest) ja que circular amb el sol de cara és especialment desagradable (i fins i tot perillós) pels enlluernaments. Entre les 18:00 i les 21:00 hores circular en aquesta mateixa direcció (cara al sol) suposa el mateix inconvenient. Aquestes franges són les més freqüentades, especialment a la tarda i en caps de setmana.

Ens hem d’armar de paciència i, sobretot, tenir ben planificada la ruta (si és possible amb anticipació) consultant les dades d’estat de les carreteres, el temps i fins i tot els preus dels carburants. Si parlem d’autovies i autopistes, així com carreteres de zones turístiques. S’ha d’evitar viatjar a partir de les 10 del matí fins a les 14:00 hores. A partir d’aquell moment, malgrat la incomoditat del sol i la calor, s’obre una petita finestra per no caure en un embús (sobretot en autovies i autopistes). Fins a les 16:00 hores el trànsit pot millorar.

En les poblacions pròximes a la platja també és millor evitar aquesta franja per la gent que se sol desplaçar per anar a menjar, tot i que es produeix bastanta rotació de vehicles. Des de la DGT recomanen no viatjar després dels àpats ja que entre la calor i la digestió, pot disminuir el nivell d’atenció (especialment si ha pres una mica d’alcohol, tot i que sigui en les quantitats permeses).

Conduir de nit

Posteriorment a aquell moment, és millor (i sempre des del punt de vista dels embussos) no agafar el cotxe fins més enllà de les 21:00 hores, amb el destorb que suposa conduir de nit, especialment diumenge, per la tornada de les persones que surten de cap de setmana i tornen als seus punts de residència. També és important considerar l’opció del viatge de nit si és llarg, tot i que per a això és necessari que hi hagi més d’un conductor i que estigui descansat. L’avantatge és que els nens dormen, hi ha molts menys cotxes, i no fa calor.

S’ha de tenir en compte que és possible trobar embussos durant el dia a les zones pròximes als peatges, així, si sortim amb el temps suficient i no hi ha pressa, utilitzem carreteres secundàries (tot i que a l’estiu solen ser perilloses si no es condueix amb precaució) ja que a més de menys trànsit també podrem disfrutar de paisatges interessants.