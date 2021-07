El PPC va acusar ahir el president del Govern espanyol de «mentir» en prometre que no autoritzarà un referèndum d’autodeterminació a Catalunya: «Veiem que ja comencen a negociar i parlar sobre el referèndum que li han demanat sense cap mena de condicions ERC, JxCat i la CUP», va dir la diputada al Congrés María de los Llanos de Luna davant de la seu del partit a Catalunya. Per això, l’exdelegada del Govern de Rajoy es va sumar a la petició dels populars al Congrés dels Diputats i va exigir la dimissió de Sánchez per haver concedit els indults als líders de l’1-O.