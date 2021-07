L’excomissari José Manuel Villarejo va ratificar ahir davant del jutge Manuel García-Castellón, instructor del cas Kitchen, el que ja havia dit a la comissió del mateix nom del Congrés sobre l’interès del president del Govern, Mariano Rajoy, en el dispositiu parapolicial creat per vigilar l’extresorer del PP Luis Bárcenas i prendre-li el que pogués tenir comprometedor per al PP, però també, segons l’imputat, per a les institucions de l’Estat. Fins i tot va aportar algun detall a l’escrit que havia presentar aquesta mateixa setmana a l’Audiència Nacional, en el qual deia que se li van facilitar dos telèfons perquè informés directament el líder del PP, que desconfiava del Ministeri d’Interior i volia contrastar les dades. Ahir va aclarir que només es va comunicar amb ell per missatges.