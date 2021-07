La setmana ha acabat bé. En el marc de l’OCDE, 130 països han acordat un impost mínim de societats del 15%. Un gran pas, impossible sense la presidència de Biden. Però el diable està en els detalls i l’europea Irlanda no ha signat.

A Espanya s’ha aconseguit un important pacte de pensions. Però el PP hi està en contra, recrimina a la CEOE la seva signatura i, a més, el ministre Escrivá va oblidar que un bon ministre no ha de dir sempre el que pensa un solvent economista. I juny ha certificat el rebot: 233.000 nous llocs de treball i 84.000 treballadors menys en ERTO.

En la relació Catalunya-Espanya hi ha hagut avenços, però 15 anys de conflicte -des dels recursos contra l’Estatut- no s’esborren amb nou indults. I menys si la dreta espanyola i el maximalisme independentista («junts en unió», com diu l’himne requeté) ho torpedinen tot. Josep Cuní, a Ser Catalunya, fa una pregunta diària als seus oients. Els resultats no són científics, però «pel fum se sap on és el foc». Dilluns -després del sopar d’inauguració del Mobile amb Felip VI, Pedro Sánchez i Pere Aragonès-, el 91% va dir desitjar que prosperés la nova relació Catalunya-Espanya. Però el dimarts, el 63% va manifestar que el Tribunal de Comptes interferia en l’estratègia de Pedro Sánchez amb Catalunya. I dimecres, un 54% (contra el 46%) no sentia confiança després de la cimera a la Moncloa entre Sánchez i Aragonès.

El fum gris indica que no hi ha un nou Papa (un bon pacte a l’abast de la mà), però sí que indica que s’ha obert una altra etapa. Fem una atrevida comparació. Fins a la mort de Stalin, les relacions entre la URSS i els Estats Units eren de gran hostilitat -guerra de Corea, cop de Praga i creació del teló d’acer-, però a mitjans dels 50 Nikita Kruschev va proclamar la coexistència pacífica: hi havia dos sistemes mundials incompatibles, però havien de coexistir pacíficament una temporada, fins a la victòria del comunisme i la derrota del pervers capitalisme. I encara que va donar cops de sabata en els pupitres de l’ONU, les relacions entre les dues potències van millorar. Fins i tot es va salvar la crisi dels míssils de Cuba. Finalment, el comunisme no va guanyar i es va imposar un capitalisme tenyit d’una mica de socialdemocràcia.

Entre Madrid i Catalunya hem viscut una època d’enfrontaments: sentència del Constitucional contra un Estatut ja votat, declaració unilateral d’independència de 2017, ingrés a la presó d’Oriol Junqueras i fuga de Puigdemont... I la guerra freda va continuar amb Torra, negant-se a negociar res, i el judici del Suprem.

Potser estiguem sortint d’aquí i entrant en una etapa (Aragonès ha pactat dos anys amb JxCat i la CUP) de coexistència pacífica entre dues posicions incompatibles. Aragonès proclama, en sortir de la Moncloa, que exigeix l’amnistia i un referèndum d’autodeterminació. Sánchez contesta al Congrés que «mai més», llevat que ho aprovin les tres cinquenes parts del Congrés amb el vot en contra socialista. Aragonès no pot dir una altra cosa després d’haver format un Govern de desunida unitat independentista. Sánchez diu la veritat: el PSOE ni vol ni pot canviar la Constitució per la porta del darrere.

Però la coexistència pacífica pot donar pas a una absència de lleis que s’extralimitin i dels seus obligats recursos judicials, a inversions públiques i a mesures que vagin suavitzant. Després, com diu la cançó, «és el temps qui després dirà». I Miquel Iceta, que el 2017 i en ple 155 ja suggeria els indults, parla d’un referèndum per votar un nou pacte. Els del no serien els de la independència? I d’un federalisme no uniforme. Euskadi? Pasqual Maragall?

Pot acabar la coexistència pacífica en un pacte raonable d’aquí a dos anys? És més possible avui que abans dels indults. Miguel de Unamuno va escriure el 1912 Del sentiment tràgic de la vida. Tot dependrà de si a Madrid i a Barcelona mana més el sentiment planetari de la vida, o per contra, el del nacionalisme excloent.

El futur està obert i som a Europa. No és una garantia. La UE existeix, però els vells estats recelen. I Marine Le Pen i Matteo Salvini la volen destruir. En tot cas, sempre millor la coexistència pacífica que la permanent guerra freda.