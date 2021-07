Els Bombers han rescatat aquest dissabte a la matinada un home que havia quedat atrapat prop de sis hores en una cova a Bellver de Cerdanya. L'avís s'ha donat pels volts de la una de la matinada i quan han arribat al lloc els efectius del GRAE han comprovat que l'home tenia l'espatlla dislocada i no podia sortir. Després de tres hores fent maniobres amb la llitera l'han pogut rescatar a tres quarts de set del matí, i se l'ha traslladat a l'hospital de Puigcerdà. Poc després, els Bombers han tornat a actuar en aquest cas per rescatar una menor que es trobava malament a Albanyà (Alt Empordà), on estava d'acampada amb 30 companys i que presentava un quadre de peritonitis. Ha ingressat a l'hospital Trueta de Girona.