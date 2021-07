El president d’ERC, Oriol Junqueras, va explicar que no ha parlat amb l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont des de l’indult, però va assegurar que hi té una «molt bona relació» i que el veurà dimecres que ve a Brussel·les. En una entrevista al programa FAQS de TV3, Junqueras va afegir que ha parlat amb Puigdemont cada vegada que ha sortit de la presó amb un tercer grau. Pel que fa al «no» taxatiu del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, a un referèndum, el president d’ERC considera que no és cap sorpresa per a ningú. «Nosaltres defensem el principi democràtic i és evident que el Govern espanyol està molt lluny d’això», va afegir.

Junqueras anirà dimecres a Brussel·les, en el segon viatge que fa a l’estranger des que va ser indultat, després que aquesta setmana hagi visitat a Ginebra la secretària general del seu partit, Marta Rovira. A Bèlgica es reunirà a la Casa de la República amb l’expresident català Carles Puigdemont i la resta de polítics independentistes que resideixen a l’estranger, acompanyat per la resta de presos republicans indultats: Carme Forcadell, Dolors Bassa i Raül Romeva.

Quant a la via unilateral, el líder dels republicans va defensar que «s’ha d’estudiar tot» si aquesta via obre les portes del reconeixement internacional, però va assenyalar que «fins ara s’ha constatat que no obre la via del reconeixement internacional». En aquest sentit, va apostar per fer-ho com recomanen els actors internacionals, a través del diàleg, i va insistir que la resolució del conflicte serà «inevitablement multilateral».

Per part seva, el president del PP, Pablo Casado, va alertar que si els independentistes obliguen el president del govern «hi haurà un referèndum d’autodeterminació que trencarà la igualtat dels espanyols i la unitat nacional». «Però nosaltres no ho permetrem», va afegir en un acte a València. Segons Casado, els «efectes» dels indults són que els «indultats colpistes» van a Waterloo a reunir-se amb Carles Puigdemont; que Oriol Junqueras va a Suïssa a trobar-se amb qui diu que a Espanya no hi ha drets, referint-se a Marta Rovira; i que Jordi Cuixart diu que han derrotat Espanya. Per al líder del PP, els indults només han servit per «pagar la investidura i els pressupostos» i ni tan sols han servit pel que queda de legislatura. Per això, va continuar Casado, ara parlen de referèndum.

Paral·lelament, el líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, va acusar Sánchez de «deslegitimar» i voler-se «carregar» el Tribunal de Comptes. En declaracions des de Tarragona, Carrizosa va defensar que «qui es gasta diners de tots per pagar festes sectàries i cops a la democràcia, ho ha de pagar de la seva butxaca», i va lamentar les crítiques de Sánchez al Tribunal de Comptes.